Sfarsitul lunii martie vine cu obligativitatea platii impozitului la casa, indiferent daca vrei sa obtii reducere sau nu. In primul caz, trebuie sa platesti integral impozitul anual, iar in al doilea caz, doar jumatate. Atentie, insa, autoritatile nu sunt obligate sa acorde reducere la plata integrala, sau daca o acorda, aceasta poate fi mai mica sau egala cu 10%.

Potrivit Codului fiscal, impozitul pe cladiri si terenuri aferent anului 2017 trebuie achitat pana la 31 martie, fie integral, caz in care contribuabilul poate beneficia de o reducere de cel mult 10% din suma datorata, fie prima din cele doua rate anuale egale.

Antentie, insa, la faptul ca noul Cod fiscal, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2016, a adus o serie de modificari in privinta impozitarii imobilelor.

Cum se plateste impozitul, daca ai firma acasa?

Poate cea mai importanta este cea care se refera la faptul ca imobilele sunt taxate in functie de detinatie (locuinta sau business) si nu dupa forma de proprietate (persoana fizica sau juridica), asa cum se proceda anterior. Autoritatile au decis sa faca aceasta modificare dupa ce au constatat ca multe imobile, desi erau detinute de persoane fizice, erau utilizate in scop comercial.

Aceasta schimbare a produs, insa, nemultumiri si confuzii pentru micii antreprenori cu sediul firmei acasa. Dupa indelungi discutii (pe fondul carora in 2016 a fost prelungit termenul de plata al impozitelor pana la jumatatea anului), s-a ajuns la un compromis: sa se plateasca proportional, pe firma pentru suprafata folosita in scop comercial, si pe persoana fizica pentru partea utilizata ca locuinta.

“Daca se desfasoara activitatea acasa si proprietarul isi deduce cota parte din cheltuielile aferente locatiei pe business, atunci se face proportia dintre suprafata folosita pe business si suprafata folosita petru locuit si se plateste corespunzator”, a explicat Gabriel Sincu, director executiv, asistenta fiscala si juridica, EY Romania, pentru Wall-Street.ro

Potrivit acestuia, proprietarul trebuie sa depuna un formular la autoritatea locala, insotit de un plan al casei pe care va “hasura” suprafata folosita pentru firma.

“In mod normal, declaratia ar trebui depusa in fiecare an, dar in practica am constatat ca autoritatea locala, odata ce a setat un anumit sistem, il ia in calcul pe acela pana cand vine proprietarul si depune alta declaratie din care reiese ca proportiile s-au modificat”, a mai spus Sincu.

Cotele de impunere, stabilite de primarii in anumite limite

Reprezentantul E&Y a mai subliniat faptul ca, pentru impozitul pe imobile, exista doua termene de plata, respectiv 31 martie si 30 septembrie, in doua rate egale.

Totodata, reducerea pentru plata integrala a impozitului pana la 31 martie este de cel mult 10%, insa Codul fiscal lasa autoritatile locale sa decida daca si in ce cunatum acorda aceasta facilitate. In ceea ce priveste cotele de impunere, de asemena, legislatia da posibilitatea autoritatilor locale sa aplice procente diferite.

“Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local”, se mentioneaza in Codul fiscal.

In acelasi timp, pentru cladirile nerezidentiale detinute de persoane juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii.

Totodata, pentru cladirile nerezidentiale detinute de persoane juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota de impozitare este de 0,4% din valoarea impozabila a cladirii.

Atentie la vanzarea casei! Pentru ce perioada datorati impozit?

O alta modificare importanta adusa recent in privinta taxarii imobilelor se refera la cazul instrainarii/dobandirii acestora. Astfel, impozitul pentru un imobil (cladire sau teren) este datorat de cel care este proprietar la data de 31 decembrie a anului anterior. Deci, in cazul in care imobilul este vandut chiar si in primele zile ale anului, vanzatorul este obligat sa achite impozitul aferent intregului an, iar cumparatorul datoreaza impozit din anul urmator celui in care a facut achizitia.

“Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator”, se mentioneaza in Codul fiscal.

Regulile de mai sus sunt valabile si pentru terenuri. Singura deosebira consta in faptul ca, in cazul terenurilor, impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.