Prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu sustine ca Guvernul ia in calcul nationalizarea pensiilor private pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar, lucru care ar duce, spune el, la injumatatirea pensiei in anul 2040.

”Denunt un asasinat financiar cu autor... cunoscut! In culisele Guvernului Grindeanu-Dragnea se discuta din ce in ce mai apasat de nationalizarea pensiilor private pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar”, sustine Catalin Predoiu intr-un comunicat de presa transmis de PNL, potrivit News.ro. Prim-vicepresedintele liberal explica faptul ca nationalizarea pensiilor private ar avea ca efect scaderea pensiei de la 30% la 17% din salariul mediu in 2040.

"Consecintele pentru milioane de romani ar fi dramatice. Conform unei modelari facute de un studiu al Expert Forum evolutia pensiilor in cazul nationalizarii pilonului II, pe termen mediu si lung, este urmatoarea: 2032- pensiile vor fi mai mici cu o treime fata de evolutia normala, fara nationalizare; 2040: pensia medie va reprezenta doar 17% din salariul mediu pe economie. Ca sa va faceti o imagine pensia medie in 2016 a fost de 931 lei, la un salariu mediu pe economie de 3131 lei. Deci, pensia medie este aproximativ 30% din salariu mediu pe economie. Daca pilonul II se confisca, atunci pensia medie va mai reprezenta doar 17% din salariul mediu pe economie. Adica in momentul de fata ar trebui sa traiti cu o pensie de 532 lei", mai spune Catalin Predoiu.

In prezent, fondurile de pensii private din Romania administreaza active nete de 30,3 de miliarde de lei pe segmentul pensiilor obligatorii si 1,4 miliarde de lei pe segmentul pensiilor facultative, adica 7-8 miliarde de euro, in ansamblu.

Lovitura pentru industria de pensii private

In decembrie anul trecut, Virgil Soncutean, CEO Allianz-Tiriac Asigurari afirma pentru wall-street.ro ca "cel mai important risc pentru industria de pensii private din Romania, in perioada urmatorilor ani, este dat de contextul sistemic, cazurile recente de nationalizare din Polonia si Ungaria fiind potentiale exemple pentru decidentii politici din piata locala, intr-o perspectiva pe termen scurt a unor randamente scazute".

"Singurul risc pentru industria de pensii private este cel sistemic. Speram sa nu existe un efect de contagiune din Polonia si Ungaria. Acesta constituie riscul care nu ne lasa sa dormim noaptea. Deocamdata primim asigurari (din partea decidentilor politici -n.r.) ca nu este cazul (unei nationalizari - n.r.) si asta va reprezenta din nou un test de maturitate. Vom vedea daca suntem pana la urma o democratie si un capitalism tanar si inocent sau dam semne de maturitate", arata Virgil Soncutean (foto).

In opinia sa, decizia de a crea Pilonul II de pensii administrate privat si Pilonul III de pensii private facultative, pe langa Pilonul I deja existent, a avut in spate o viziune pe termen lung care depaseste un mandat de patru ani.

"Desigur ca pot fi derapaje, dar mizez pe faptul ca acestea nu vor exista. Tot climatul economic si investitional se va intoarce in trecut in loc sa mearga inainte. Un astfel de sistem privat de pensii nu are cum sa existe fara o viziune pe termen lung. Asadar, oricine vine in zona decidentilor, cu o perspectiva pe termen scurt poate sa spulbere eforturile trecute si cele prezente de a dezvolta zona acesta. Chiar daca randamentele pe o perioada scurta de timp nu sunt foarte atractive, cel putin ai un plus de transparenta. Nu ai o galeata in care se aduna toate contributiile", mai spune Virgil Soncutean.

Valoarea activelor totale aflate in administrare la nivelul intregului sistem de pensii private a ajuns, la 30 iunie 2016, la 28,95 miliarde de lei (6,40 miliarde de euro), in crestere cu 26,81% fata de perioada similara a anului trecut. Ponderea sistemului de pensii private in PIB a fost, la sfarsitul primului semestru din 2016, de 3,85% comparativ cu 3,20% in iunie 2015 si 3,64% in decembrie 2015.

In acelasi timp, rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) pentru ultimele 24 de luni a fost de 3,37%, potrivit ASF, iar pentru pensiile private facultative a fost de 2,36% pentru fondurile cu grad de risc mediu si de 2,74% pentru fondurile cu risc ridicat.

