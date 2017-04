Grawe Romania spune ca a accelerat vanzarea asigurarilor auto (RCA si CASCO) prin forta proprie de vanzare si prin brokeri parteneri, odata cu luna martie a acestui an, iar in prima luna de activitate pe piata de profil, interesul clientilor a fost indreptat catre RCA, dupa cum demonstreaza cele peste 2.000 de polite vandute. Compania isi propune ca la finalul anului 2017, pe segmentul auto, sa detina in portofoliu aproximativ 16.000 de polite active.