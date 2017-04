Relatia dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si contribuabili s-a inrautatit in ultimii doi ani, din cauza presiunii pentru colectarea unor sume mai mari la bugetul de stat. Presiunea este cu atat mai mare in prezent, avand in vedere ca veniturile bugetare se afla la minime istorice ca procent in PIB. In acest context, anuntul presedintelui ANAF cu privire la extinderea controalelor ingrijoreaza contribuabilii, care se tem de eventuale abuzuri din partea inspectorilor Fiscului.

“Din pacate, relatia dintre contribuabili si ANAF s-a inrautatit in ultimii doi ani. Aceasta situatie vine din presiunea de a colecta cat mai mult la bugetul statului si s-a inrautatit in sensul in care inspectorii fiscali incerca sa colecteze cat mai mult taxe in cadrul controalelor, in foarte multe cazuri fara o justificare legala solida a tratamentului fiscal corect. Am vazut ca inspectorii inclina sa interpreteze legislatia in favoarea Fiscului in mult mai multe cazuri decat in trecut. Totodata, acestia fac mult mai multe sesizari penale, in foarte multe cazuri fara a exista un argument legal solid”, a explicat Vlad Boeriu, tax partner in cadrul Deloitte Romania, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Mai mult, el sustine ca sunt tot mai multe cazuri in care legislatia este interpretata de ANAF total diferit de pozitia Ministerului Finantelor.

“Este deja celebru cazul cu taxarea inversa, sistem care are drept scop prevenirea evaziunii. Jurisprudenta CJUE, care este obligatorie si in Romania, spune ca in cazul taxarii inverse nu poti sa respingi doar dreptul contribuabilului de deducere, daca consideri ca tranzactia nu este reala, ci trebuie sa imi anulezi si suma colectata din TVA. Prin urmare, impactul ar trebui sa fie zero. MFP imbratiseaza aceasta viziune, dar, in schimb, in foarte multe controale vedem in continuare, la zece ani de la aderarea la UE, ca inspectorii fiscali resping doar dreptul de deducere, pastrand TVA colectata”, a subliniat Boeriu.