Comisia Europeana (CE) contrazice Guvernul Romaniei cu privire la evolutia economiei romanesti si a deficitului bugetar. In timp ce Guvernul vede un avans al PIB tot mai mare in anii urmatori, Comisia revizuieste in jos prognoza pentru 2017 si vede o decelerare in anii urmatori.

Mai mult, diferenta dintre prognozele celor doua institutii este de aproape un punct procentual pentru 2017 si ajunge la aproape doua puncte procentuale pentru anul viitor.

Concret, Comisia Europeana anticipeaza, in raportul de primavara, ca Romania va inregistra o crestere economica de 4,3%, in 2017, sustinuta de relaxarea fiscala si cresterile salariale, cu 0,1 puncte procentuale sub estimarea inclusa in raportul de tara publicat in februarie. Pentru 2018, Comisia a mentinut prognoza la un avans al PIB de 3,7%.

Prin comparatie, in Programul de convergenta pentru perioada 2017 – 2020, publicat recent de Guvern, se ia in calcul o crestere economica de 5,2% in acest an, care urmeaza sa urce la 5,5% in 2018 si la 5,7% in anii urmatori.