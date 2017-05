“Datele pe trimestrul unu sunt cu mult peste asteptari. Nu avem inca toate detalile, deci nu stim care este structura cresterii economice, putem sa suspectam doar ca, in continuare, consumul a avut proportii covarsitoare in cresterea economica. Noi, pe baza indicatorilor cu frecventa lunara pe care ii urmarim, aveam o crestere economica estimata undeva in jur de 4,3% in trimestrul unu din acest an fata de T1 din 2016, si de 1% trimestru la trimestru. Diferenta este uriasa”, a explicat Dumitru pentru wall-street.ro.

Cresterile salariale vor avea efect de bumerang

Cu toate acestea, el sustine ca, cel putin deocamdata, nu ia in calcul revizuirea estimarii de crestere pentru acest an. In opinia sa, o crestere economica bazata pe consum nu poate continua pe termen lung.