Pe parcursul vizitei institutionale in Romania, Jean-Pierre Mustier a fost insotit de Carlo Vivaldi, Seful Diviziei CEE a UniCredit.

"Europa Centrala si de Est este o regiune foarte interesanta, cu o baza tanara de clienti si un context macroeconomic si bancar solid. Aceasta regiune beneficiaza, in plus, de o crestere a PIB si de castiguri ajustate la risc mai mari fata de zona euro. In Romania, ca si in regiunea mai ampla a Europei Centrale si de Est, prioritatea noastra centrala este sa ne intarim si sa ne consolidam in continuare pozitia de lider de piata si performanta financiara, mentinand in acelasi timp eficienta costurilor si atentia asupra calitatii activelor. Vom continua sa oferim clientilor nostri din Romania cele mai bune produse si servicii, cu accent pe dezvoltarea in continuare a ofertelor digitale in concordanta cu abordarea multichannel din cadrul Grupului", a declarat Jean-Pierre Mustier, CEO UniCredit.

Cu ocazia vizitei in Romania, Jean-Pierre Mustier a reiterat rolul central pe care il detine Divizia CEE, inclusiv Romania, si planurile Grupului de a continua sa dezvolte activitatea pe piata locala, ca parte a planului strategic Transform 2019.

In Europa Centrala si de Est (ECE), tintele planului Transform 2019 includ:

consolidarea pozitiei de lider prin crestere organica, cu o crestere a veniturilor (CAGR) de 2,6% in 2019

concentrare pe inovatie si digitalizare, cu obiectivul de a adauga 2,6 milioane de noi clienti (net) pana in 2019

focus asupra economiilor de costuri si a unei discipline continue a riscului

o rata a raportului costuri/venituri stabila, la 37,1% in 2019

Grupul UniCredit a raportat in primul trimestru al anului un profit net de 907 milioane euro si un rezultat net operational in crestere cu 36,1% comparativ cu anul trecut. Divizia ECE a realizat in T1 venituri in crestere cu 10%, pana la 1,1 miliarde euro, iar profitul net a ajuns la 336 milioane de euro, mai mare cu 5,5%.

In Romania, grupul UniCredit a raportat in primele 3 luni un venit operational de 92,4 milioane euro, in crestere cu 6,4%, si un profit net de 21 milioane euro, cu aproape 17% peste nivelul din perioada similara din 2016.