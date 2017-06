Inspectorii au efectuat actiunile de control avand ca obiectiv principal analiza modului de evidentiere, declarare si plata a creantelor fiscale.

”Urmare a actiunilor de control, in perioada in care au fost derulate verificarile, contribuabilii supusi controlului au efectuat plati in contul bugetului general consolidat in cuantum total de 15,77 milioane lei”, se arata in comunicat.

Actiunile se inscriu in obiectivele strategice ale ANAF care vizeaza cresterea conformarii voluntare si a eficientei colectarii, prin controale la contribuabilii care manifesta un risc fiscal ridicat si/sau o slaba conformare.

ANAF are ca obiectiv cresterea gradului de conformare a contribuabililor in ceea ce priveste plata obligatiilor catre bugetul consolidat, inclusiv in zona preturilor de transfer.

