Schimbarea sistemului de impozitare a companiilor, de la taxarea profitului la taxarea cifrei de afaceri trebuie analizata cu foarte mare atentie, iar cotele de impunere trebuie diferentiate pe domenii de activitate, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru. In opinia sa, in cazul aplicarii nediferentiate, impactul ar putea fi devastator pentru unele domenii si favorabil pentru altele.

“In cazul impozitarii cifrei de afaceri, va fi cota progresiva, dar nu stim cum va functiona, nu avem detaliile in momentul de fata. Dar nu cred ca se poate impozita in mod uniform, in toate domeniile de activitate. Sunt domenii in care, prin definitie, ai cifra de afaceri mare si profit mic, sau domenii in care ai cifra de afaceri mica si profit mare. Mergand pe o impozitare nediferentiata pe domenii de activitate, s-ar putea ca impactul sa fie devastator pentru unele domenii si favorabil pentru altele”, a explicat Ionut Dumitru pentru wall-street.ro.

In opinia sa, noul program de guvernare contine schimbari majore, care trebuie foarte bine cantarite inainte de implementare.

Se merge catre impozitarea progresiva

“Directia in care se merge este de impozitare progresiva si a veniturilor si a profiturilor prin introducerea acelei taxe de solidaritate, plus cotele diferentiate de 0 si 10% la impozitarea pe venit. In mod clar, taxa de solidaritate va adauga o presiune fiscala mai mare la cei cu salarii mai mari”, a mai spus Dumitru.

El considera ca aceste doua masuri vor avea impactul cel mai puternic in economie, dintre cele nou anuntate, si, de aceea, este necesara o atentie sporita cu privire la stabilirea parametrilor in cazul impozitarii companiilor si a tuturor caracteristicilor pentru impozitul global, respectiv cotele de impozitare, deduceri etc.

Referitor la majorarea salariului minim, intr-un ritm mult mai sustinut decat cel anuntat anterior, presedintele Consiliului Fiscal este de parere ca salariile trebuie sa creasca, dar cresterile trebuie foarte bine cantarite, pentru ca risca sa deterioreze productivitatea economiei.

“Daca nu ai si cresteri de productivitate care sa sustina aceste majorari ale salariilor, nu facem decat sa deterioram competitivitatea”, a subliniat Ionut Dumitru.

Salariile trebuie sa creasca, dar atentie la productivitate

Cu privire la amanarea anumitor masuri de reducere a fiscalitatii, cum ar fi scaderea TVA de la 19% la 18% (promisa pentru 1 ianuarie 2018 si amanata pentru anul urmator), economistul citat spune ca era inevitabil sa sa ia in considerare o revizuire a masurilor, pentru ca multe dintre ele au un impact bugetar major. “Stim cu totii ca executia bugetara de pana acum nu este deloc imbucuratoare, presiunile pe buget sunt foarte mari si, in aceste conditii, este evident ca trebuie regandite toate masurile care ar avea un impact bugetar major”, a subliniat Dumitru.

Noul program de guvernare depus in Parlament de Guvernul Tudose prevede schimabri majori de fiscalitate, printre cele mai importante fiind taxarea companiilor la cifra de afaceri, in loc de profit, impozitul global pentru persoanele fizice, cu cote de 0 si 10%, dar si o taxa de solidaritate pe care ar urma sa o plateasca, din 2018, cei cu venituri ridicate.

De asemenea, salariul minim urmeaza sa creasca la 2.000 lei anul viitor (fata de varianta anterioara de 1.510 lei) si sa ajunga la 3.000 de lei in 2020 (de la 1.750 de lei in vechiul program).

Pe de alta parte, programul nou de guvernare amana reducerea TVA de la 19% la 18% de la 1 ianuarie 2018 pentru 1 ianuarie 2019.

In acelasi timp, PSD renunta, in programul nou, la introducerea cotei 0% de TVA pentru locuinte, dar extinde cota de 5% si la alte categorii de locuinte.