Anul 2014 a marcat pentru Axxess Capital o noua investitie in banking, achizitia Nextebank de catre fondul EEAF, la circa 10 ani dupa vanzarea participatiei la Banca Romaneasca catre grupul elen NBG. Intre cele doua deal-uri, criza financiara a schimbat mult paradigmele in banking-ul european, motiv pentru care proiectul Patria Bank, institutie construita pe structura Nextebank si a Bancii Carpatica, va avea un orizont diferit de exit. Cititi un interviu cu Horia Manda, managing partner-ul Axxess Capital, despre asteptarile privind randamentele investitiei in Patria Bank, dar si despre schimbarile fundamentale care au avut loc in sistemul bancar european.

Fara a privi in context european, intentia de a creste o afacere si ulterior de face un posibil exit, in etape, prin piata de capital este greu de inteles,dar este o abordare curajoasa pentru un fond de private equity, Schimbarea de paradigma la nivelul sistemului bancar european cauzata de procesul de dezintermediere financiara, a modificat abordarea si a intins orizontul de timp in care Axxess Capital gestioneaza investiile.

"Intentionam sa vindem progresiv pachetul nostru de actiuni in urmatorii 5-6 ani, prin oferte publice, dar pana atunci avem de construit impreuna cu actionarii din piata de capital acest proiect", subliniaza Manda.

De ce experienta Banca Romaneasca nu se va repeta la Patria Bank

In 1998, anul in care Axxess Capital a cumparat pachetul majoritar la Banca Romaneasca, economia romaneasca a fost foarte aproape de faliment, iar creditarea era la pamant. Bancile isi reveneau dupa o perioada de restructurare masiva (1997-2000), isi aminteste Manda, care a observat in Polonia cum un sistem bancar sprijinit de o relativa stabilitate politica si financiara a accelerat creditarea.

Romania a urmat la cativa ani distanta si, odata cu trecerea in noul mileniu, cresterea rapida a creditarii a atras interesul investitorilor strategici. La 5 ani distanta de la investitie (2003), Banca Romaneasca era vanduta catre grupul elen NBG, la un randament cash on cash de 3 ori investitia initiala. Daca la inceputul perioadei de boom a creditarii, optiunea unui investitor strategic era cea mai naturala, managerul Axxess Capital precizeaza ca inca de la achizitia Nextebank - in 2014 - paradigma s-a schimbat, iar evolutiile din sistemul bancar european determina o abordare diferita.

"Sunt aproape 9 ani de cand criza financiara isi produce efectele, din septembrie 2008. Situatia nu este foarte mult schimbata in bine la nivelul sistemului bancar european. Asta dintr-un motiv obiectiv, marimea acestui sector bancar in Europa, caracteristica care nu se regaseste in sistemul american [...] Presiunea asupra capitalului este din ce in ce mai mare, ceea ce restrictioneaza un interes din partea grupurilor regionale de a-si extinde operatiunile in tarile periferice din Estul Europei", atrage atentia presedintele board-ului Patria Bank.

El pariaza ca "acest pendul de retrageri si deleveraging" nu isi va reveni mai devreme de 10 ani, timp in care optiunea unui exit catre un strategic, cum s-a intamplat la Banca Romaneasca, este greu de intrevazut.

Bursa, o alternativa de finantare activa

Horia Manda considera ca piata de capital este singura solutie prin care un creditor local, precum Patria Bank, poate sa genereze alaturi de baza de depozite si o baza de capital prin care sa participe in mod activ la finantarea economiei.

Bursa nu este doar un loc de speculatii, un joc cu suma nula intre unii care castiga si unii care pierd. Ar trebui sa fie un loc in care companiile se pot finanta in mod activ si au fost foarte putine astfel de cazuri pana in prezent.

Managerul Axxess Capital a remarcat faptul ca a inceput sa se formeze o clasa de investitori, nu doar investitori institutionali, precum fondurile de pensii, ci si investitori de retail, care pot sustine jucatori din sectorul bancar care iau deciziile de creditare in tara, cum a fost exemplul de succes al Bancii Transilvania. In prezent, capitalul care ia decizii din plan local este slab reprezentat in industria bancara, probabil la 20% din active, restul fiind capital administrat din afara tarii.

Bancherul de investitii a precizat ca exista cateva procese de achizitie in curs, prin care actori locali vor ingloba cateva banci, ceea ce va duce si la modificarea ponderii capitalului care este administrat din Romania. Presedintele Patria Bank se refera la intentiile de achizitie ale Bancii Transilvania, dar si la propriile planuri de a castiga o cota de piata mai mare prin cumpararea unor active bancare scoase la vanzare.

In mod pardoxal, Romania are un sistem bancar foarte mic, dar cu foarte multe banci.

In ultimii ani, totusi, activitatea s-a concentrat in bilanturile primelor 10 banci, care controleaza mai bine de 80% din activele bancare. "O consolidare s-a produs de facto, dar cred ca se va produce si de jure, in sensul ca vor fi banci care vor disparea".

"Ramanem atenti la miscarile si consolidarile din piata bancara, fiind deschisi catre noi achizitii de portofolii sau chiar de banci. In momentul in care optiunile vor deveni reale, vom putea discuta mai multe. In mod cert, sistemul bancar este doar la inceputul consolidarii”, a concluzionat Horia Manda.

Revenirea la profitabilitate, la cateva luni distanta

In vara anului trecut, seful Axxess Capital informa "vechii actionari din Banca Carpatica" ca revenirea la profitabilitate va avea loc intr-un termen de cel putin 18 luni. La un an distanta, spune Manda, prima luna cu profit este foarte aproape, asteptarile fiind ca banca sa devina profitabila incepand cu ultimul trimestru din an, pentru ca din 2018 sa marcheze un profit anual.

"In mod concret, Patria Bank a inregistrat pierderi la nivel consolidat de 19 milioane lei in prima parte a anului 2017, dar, desi pentru intreg anul 2017 banca va inregistra o pierdere, estimam ca banca va deveni profitabila la nivel lunar incepand cu ultimul trimestru al anului curent. Astfel pregatim un an 2018 profitabil, ceea ce poate fi considerat un obiectiv ambitios pentru un termen de mai putin de 12 luni de la finalizarea fuziunii", a explicat Manda, care isi bazeaza prognoza pe stabilitatea mediului extern si pe continuarea ciclului de crestere a economiei romanesti.

Daca nu se vor intampla schimbari masive in mediul extern sau nu vom asista la politici guvernamentaledeviante , ar trebui sa continuam acest ciclu economic virtuos. In plus, rata foarte mica de intermediere financiara din prezent ar trebui sa genereze o crestere semnificativa a creditarii in Romania.

Pe langa potentialul masiv de crestere al unei banci cu focus pe bancarizarea mediului rural, Manda subliniaza ca vrea sa construiasca o relatie pe termen mediu si lung cu investitorii, oferind la schimb "transparenta, incredere, dar si asteptari rezonabile pentru un randament anual masurat intr-un numar cu 2 cifre pentru o investitie in actiunile Patria pe o durata de timp mediu si lung".