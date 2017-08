Cea mai recenta etapa din procesul legislativ pe segmentul asigurarilor auto - intrarea in vigoare a normei RCA - a reprezentat inca un pas in vederea maturizarii pietei din Romania. Noua legislatie a adus si modificari importante, referitoare la sistemul Bonus-Malus, constatarea prejudiciilor, decontarea directa sau categoria de asigurati cu risc ridicat, care tin de responsabilizarea soferilor in trafic, dar si a societatilor de asigurare, brokeri sau service-uri auto.