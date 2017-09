Clientii UniCredit Bank care se incadreaza la serviciul GeniusCont, dispun, de luni pana vineri, intre orele 13:15 si 14:15, de posibilitatea de a realiza, prin intermediul canalelor digitale, o operatiune de schimb valutar, in suma maxima de 1.000 de euro per tranzactie, la cursul BNR stabilit in ziua respectiva. In plus, pentru plata a minim 3 facturi de utilitati pe luna prin Online Banking, Mobile Banking sau Debit Direct, utilizatorii primesc 3 lei inapoi, conform informatiilor prezentate de catre oficialii bancii.

GeniusCont este structurat pe mai multe categorii, in functie de varsta si venituri. Insa in toate cazurile, comisionul este zero pentru administrarea lunara a contului curent, incasari in cont, utilizarea Mobile Banking si Online Banking, retragerea de numerar de la orice ATM din tara si pentru platile electronice in lei realizate catre orice banca din tara. Insa, persoanele de peste 24 de ani sunt obligate sa aiba venituri recurente de minim 700 de lei lunar, pentru a avea acces la acest produs.

In plus, clientii cu volume tranzactionale mai mari (incasari lunare de minim 5.000 de lei sau economii si investitii de minim 200.000 lei), pot avea acces la conturi in valuta cu administrare gratuita, retrageri de la orice ATM din lume sau asigurari gratuite de calatorie in strainatate. Acestia pot primi si carduri premium pentru care comisioanele privind emiteterea si administrarea acestora este zero.

De asemenea, clientii care utilizeaza volume mari pot primi si un bonus de 0,15% la dobanda pentru depozitele la termen in lei si valuta, conform informatiilor declarate de catre reprezentantii bancii.

Sorin Dragulin, director produse si segmente retail in cadrul UniCredit Bank, a declarat ca toti clientii bancii care intrunesc criteriile necesare pentru GeniusCont vor fi inregistrati automat in acest nou sistem.

UniCredit Bank este parte a UniCredit, grup paneuropean puternic. Grupul este prezent in Romania prin: UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation UniCredit Insurandce Broker, UniCredit Leasing Fleet Management si UniCredit Business Integrated Solutions.