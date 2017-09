Autoritatile din orasul Chiasso, situat in sudul Elvetiei, se pregatesc pentru a accepta plata taxelor in Bitcoin. Acest proiect, care ar urma sa fie implementat anul urmator, a fost realizat in urma discutiilor cu mai multe companii blockchain din Elvetia.

Proiectul este gandit in asa fel incat plata maxima a taxelor care poate fi facuta in Bitcoin sa nu depaseasca suma de 250 de franci elvetieni ( 265$). Primarul orasului Chiasso, Bruno Arrigoni, a declarat ca “orasul este recunoscut international ca un epicentru al cresterii economice si tehnologice in Elvetia”, conform Coindesk.com.

Denumit “CryptoPolis”, orasul Chiasso se lanseaza prin aceasta initiativa in cursa pentru a deveni principalul concurent al orasului Zug, un epicentru al tehnologiei Blockchain in Elvetia, care a anuntat inca de la inceputul anului 2016 ca le va permite cetatenilor sa isi plateasca taxele cu bitcoin, insa nu a facut niciun demers in acest sens.

Sursa foto: By xtock / Shutterstock.com