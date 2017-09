Atentionare pentru clientii cu credite in lei! ROBOR la trei luni, indicele in functie de care se actualizeaza dobanzile la majoritatea creditelor in lei, cu dobanda variabila, s-a dublat in mai putin de un an. Joi, indicatorul a ajuns la 1,46% pe an, in crestere semnificativa de la 1,25% pe an cu doar o sedinta inainte, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, indicatorul a atins maximul ultimilor doi ani.

Indicii de referinta din piata monetara au scazut constant in ultimii ani, pana in toamna trecuta cand ROBOR la trei luni a atins minimul istoric de 0,68% pe an (in data de 14 octombrie 2016). Analistii economici, dar si reprezentantii BNR au avertizat, insa, in ultima vreme cu privire la iminenta majorare a dobanzilor. Totusi, in ultimele zile, indicii de referinta au crescut spectaculos pentru o piata care, timp de cativa ani, a stat in amortire. In doar 10 sedinte, ROBOR...