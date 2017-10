Alior Bank devine prima banca din piata cu focus pe digitalizare si simplificarea procesului de inrolare care respinge procesul consacrat de "penny transfer" (procedeul de transfer al unei sume minime dintr-un cont bancar existent catre o noua banca pentru a deschide la distanta relatia cu aceasta), avand in vedere ca in Polonia modelul nu mai este folosit, dovedindu-si limitele in mai multe piete.

"Pentru un client bancar, discutand din punctul de vedere al solutiei de penny transfer, raspunsul nostru este ca nu folosim aceasta solutie. In piata din Polonia, care este cu cativa ani inaintea sistemului nostru bancar in privinta operatiunilor de inrolare si pe zona de digitalizare, sistemul si-a demonstrat limitele, iar una dintre limitari este legata de cunoasterea reala a beneficiarului, in conditiile in care in spatele unei tranzactii bancare poate sta o alta tranzactie de tip penny transfer", a declarat intr-o emisiune Profesionistii in Banking Claudia Butac, directorul general al Alior Bank - sucursala Bucuresti.

In opinia oficialului Alior, modelul ales pentru piata din Romania, dar folosit si in Polonia, confera mai multa siguranta in ceea ce priveste identificarea clientului la distanta. De asemenea, Alior Bank va urmari cu interes orice forma inovatoare de identificare si autentificare a clientilor, pe masura ce acestea capata tractiune in piata.