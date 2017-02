Direct One S.A. a finalizat preluarea pachetului integral de actiuni al Netcity Telecom, operatorul retelei subterane pentru fibra optica a Municipiului Bucuresti, de la fostii actionari ai Netcity – companiile UTI Netcity Investments BV si UTI Grup SA. Direct One, o companie din grupul Electrogrup controlata de antreprenorii romani Teofil Muresan si Simion Muresan, opereaza o retea aeriana nationala interurbana de fibra optica in lungime de peste 5500 km, care asigura conexiuni de telecomunicatii intre orase.

”Consideram un succes al antreprenoriatului romanesc faptul ca reusim sa extindem investitiile in infrastructura de telecomunicatii, atat de importanta pentru dezvoltarea economica a tarii. Intentionam sa extindem reteaua Netcity, in conditii de fezabilitate economica si cu respectarea cadrului legal aplicabil, astfel incat aceasta infrastructura sa poata sustine dezvoltarea orasului, precum si proiectele viitoare de tip SmartCity din Bucuresti”, a declarat Marian Pantazescu, Presedintele Consiliului de Administratie al Direct One.

Netcity Telecom, un operator neutru, va continua sa functioneze ca o companie de sine statatoare, responsabila cu proiectarea, realizarea si operarea retelei „Netcity”, in baza contractului de concesiune semnat cu Primaria Municipiului Bucuresti.

„Actionarii ne-au mandatat sa continuam procesul de consolidare a infrastructurii partajabile prin noi achizitii de la operatori – retele de fibra optica, turnuri de telecomunicatii, data centere, atat in Romania, cat si in regiune”, a declarat Tony Romani, liderul echipei de M&A a Direct One.

Pe langa contributia proprie a noilor actionari, achizitia a fost finantata prin imprumuturi contractate de la Banca Comerciala Romana SA si BRD Groupe Société Générale, banci asistate de avocatii de la Clifford Chance Badea. BCR si BRD au actionat in calitate de aranjori principali mandatati si finantatori, BRD a indeplinit rolul de agent de documentatie, iar BCR pe cel de agent de facilitate si garantii.

Pentru aspectele juridice ale finantarii tranzactiei, asistenta cumparatorilor a fost asigurata de catre avocatii de la Tuca, Zbarcea si Asociatii, iar pentru cele legate de structurarea tranzactiei de catre consultantii de la PricewaterhouseCoopers.