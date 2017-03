Lansarea unui varf de lance in materie de terminale mobile aduce cu sine, aproape intotdeauna, expectativa – fie ca esti fan Android, iOS, Windows sau alte sisteme de operare. Expectativa unui salt tehnologic care sa faca diferenta (cu adevarat) pe o piata extrem de concurentiala, expectativa unui telefon cu adevarat versatil si, de ce nu, expectativa unui acumulator care sa nu necesite reincarcare o data la cateva ore. Astazi vom analiza in amanunt cel mai nou varf de lance al Samsung, direct de la Londra, la lansarea internationala – Galaxy S8.

Samsung este in continuare lider pe segmentul terminalelor mobile, insa in ultimele luni s-a confruntat cu multiple obstacole si provocari – unele dintre ele sunt (oarecum) independente de companie, si aici vorbim de concurenta in crestere atat din partea jucatorilor deja consacrati (iPhone, Huawei, HTC), cat si din partea producatorilor chinezi (Xiaomi) care intra din ce in ce mai agresiv in Europa, altele tin de gafe ale producatorului corean, si aici de notorietate sunt exploziile Galaxy Note-ului.

Ne asteptam la un eveniment exploziv, in sensul pozitiv, si la multiple noutati din partea producatorului asiatic.

Sursa foto: MilsiArt / Shutterstock.com