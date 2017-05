Segmentul platilor de facturi a inregistrat un avans de 11,6%, pana la 67,2 milioane tranzactii, iar cel de incarcare electronica a cartelelor telefonice preplatite a crescut cu 16%, pana la 7,3 milioane tranzactii, potrivit News.ro.

In decursul anului financiar, PayPoint a semnat acorduri de colaborare cu 22 de noi furnizori parteneri, iar in prezent are un portofoliu de 138 jucatori importanti din industrii variate, cu acoperire locala sau nationala. In acest context, anul financiar incheiat a insemnat consolidarea pozitiei in domenii relevante de plati, prin semnarea de parteneriate pe segmentul utilitati (electricitate, apa, gaz, salubritate) si cel financiar-bancar PayPoint

Ce este PayPoint Colet Expres

Totodata, compania a anuntat in acest interval doua proiecte: lansarea serviciului PayPoint Colet Expres intr-o retea extinsa de livrare in puncte fixe in Bucuresti si primul acord de colaborare semnat cu o directie fiscala, ce permite incasarea taxelor si impozitelor locale prin PayPoint.

Serviciul PayPoint Colet Expres este marea noutate a acestui an, marcand intrarea pe o piata extrem de ofertanta, unde beneficiem de o pozitie privilegiata. Totodata, dat fiind focusul crescut pe comerciantii parteneri, am lansat recent un serviciu dedicat acestora, in regim pilot: dotarea magazinelor partenere cu terminale POS ce accepta plata cu cardul a bunurilor comercializate Mugur Dogariu, managing director PayPoint

Pe harta punctelor de plata PayPoint au fost adaugate in perioada respectiva 1.161 noi magazine partenere, serviciile fiind in prezent disponibile in peste 11.300 de unitati din toata tara.

Grupul PayPoint a raportat venituri nete de 123,9 milioane lire sterline in anul financiar martie 2016 – martie 2017, iar pentru business-ul de retail a anuntat un volum de 654,8 milioane tranzactii, in valoarea de peste 10,4 miliarde lire sterline, realizate intr-o retea de peste 40.000 de puncte de plata.

In Romania, PayPoint a preluat in 2007 distribuitorul local de produse si servicii pre-platite pentru telefonie mobila Pay Store SRL, redenumit ulterior PayPoint Services SRL. In 2008, societatea a lansat serviciul de incasare sume in numerar. PayPoint PLC este listata la Bursa din Londra.

In luna martie, Consiliul Concurentei a anuntat ca analizeaza tranzactia prin care PayPoint Services SRL, detinut de operatorul britanic de plati PayPoint, preia Payzone SA, subsidiara din Romania a grupului irlandez Payzone, care ofera servicii de plati si incarcare electronica.

