Compania romaneasca de testare jocuri video si software Whyttest are, incepand cu acest an, un nou partener. Alexis Bonte, unul dintre cei mai prolifici investitori in startup-uri romanesti, are incredere in profesionalismul si potentialul echipei Whyttest.

Cu o cifra de afaceri de peste 800.000 de euro in 2016, Whyttest a fost infiintat in 2014 de Marius Potirniche, in urma unei investitii care a ajuns, dupa trei ani, la aproximativ 100.000 de euro. Compania este formata din peste 60 de profesionisti in Quality Assurance (QA), in portofoliul acesteia numarandu-se astazi atat companii internationale, cat si locale.

“Il cunosc pe Marius inca din vremea in care conducea studioul nostru din Bucuresti (eRepublik). Mi-am dorit sa lucram impreuna datorita talentului sau organizatoric si faptului ca este un team-builder innascut, calitati esentiale pentru un leader de companie. In momentul in care a decis sa deschida Whyttest, eram ferm convins ca va face o treaba excelenta, iar echipa pe care a construit-o si serviciile pe care le-a oferit au fost la inaltime. Experienta si intuitia antreprenoriala sunt vizibile in evolutia Whyttest, companie activa intr-un domeniu pe care il cunoaste foarte bine: QA - testare de jocuri video si software”, a spus Alexis Bonte.

Alexis Bonte este co-fondator si director executiv la compania de jocuri video eRepublik Labs. In plus, este director executiv la Atomico, oferind consultanta in ceea ce priveste investitiile in Franta, Spania si Portugalia si presedinte ne-executiv al comunitatii de divertisment video si muzical Trilulilu si a serviciului Zonga.fm. Recent, a investit in platforma Jampp, o platforma de publicitate pentru aplicatii mobile, si are numeroase alte investitii de tip angel, in special in Europa. Inainte de eRrepublik Labs, Alexis a colaborat cu lastminute.com timp de sase ani, mai intai ca director al dezvoltarii afacerilor (Marea Britanie), apoi director de marketing si vanzari (Franta), iar ulterior director general (Italia). Investitiile si prezenta lui in industria digitala este semnificativa, fiind co-fondator la Chamberí Valley, o asociatie antreprenoriala digitala si unul dintre cei care a facut posibila conferintele iN3Spain in 2015. In 2012, Bonte a fost recunoscut Ca YGL (Young Gobal Leader) de catre Forumul Economic Mondial de la Davos.

“Decizia lui Alexis de a investi in Whyttest este o bucurie si o recunoastere a modului in care ne-am dezvoltat in acesti primi trei ani. Timpul petrecut alaturi de el a fost o scoala extraordinara pentru mine si sunt convins ca impreuna vom gasi idei noi de a creste acest business pe o piata locala si regionala cu un potential imens. Avem echipa cea mai buna, avem avantajul de a lucra pentru clienti provocatori, sunt sigur ca Whyttest este solutia cea mai eficienta pentru companiile de gaming si software care cauta servicii de testare de cea mai buna calitate”, a spus Marius Potirniche, fondator Whyttest.

Whyttest ofera un proces de testare foarte bine structurat, pornind chiar de la varianta pre-alpha si pana la produsul final care ajunge pe piata prin gestionarea mai buna de costuri si forta de munca alocata special pentru perioada de timp necesara pana la finalizarea produsului.