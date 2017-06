Microsoft merge din ce in ce mai bine. Satui de ironii si de critici la adresa securitatii pe care compania o ofera in cadrul sistemelor de operare Windows, cei de acolo s-au laudat ca au scos, in sfarsit, un sistem de operare care este foarte sigur in fata amenintarilor cibernetice. Windows 10 S nici nu-ti permite sa descarci alte aplicatii decat cele din magazinul oficial Microsoft. Nici macar Apple n-a luat o astfel de decizie pana acum.