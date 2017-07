Alba Iulia este pe cale sa devina primul oras (cu adevarat) inteligent din Romania, cu implicare activa din partea mai multor companii majore – Siemens, Orange sau Microsoft, printre ele. Fara a avea insa un primar activ si deschis catre nou, orice efort privat este zadarnic. Am discutat cu primarul Alba Iulia, Mircea Hava, dar si cu George Costache, CEO Siemens Romania, despre provocarile Bucurestiului in ceea ce priveste implicarea in proiecte de tip Smart City, dar si ce ar trebui sa faca primarul general, Gabriela Firea.

Alba Iulia este un oras mic, incomparabil cu Bucurestiul insa atitudinea primarului este una exemplara pentru orice oras din Romania si nu numai, spune George Costache. “Discutiile noastre cu primariile au inceput ca o prezentare generala. Le-am aratat ce stim si ce vrem sa facem, nu am facut propuneri efective. La Alba Iulia s-a zis prima data DA, vrem sa ne implicam”, spune seful Siemens (Foto dreapta).

De-a lungul lunilor, mai multi primari s-au aratat interesati sa transforme orasele lor in unele inteligente, cu beneficii clare atat pentru cetateni, cat si pentru buget – Constanta, Sibiu, Oradea, printre ele. Pana la urma, primul pas este unul de vointa, de a dori sa faci ceva pentru orasul pe care il slujesti; solutii exista si experti, mai ales intr-un oras atat de mare precum Bucuresti, exista.

“Orice primar se gandeste la investitii, la bugetul pe care il au, la gradul de indatorare al municipalitatii. Ce am demonstrat insa, prin Alba Iulia, este ca nu trebuie sa ai toti banii deodata. De exemplu, in cazul conectivitatii, ai nevoie, sa zicem, de cateva milioane de euro, insa ROI este rapid. Si banii primiti in reinvestesti in urmatoarea etapa, si tot asa. Primariile ar castiga enorm prin economiile pe care le-ar face!”, puncteaza seful Siemens, companie aflata pe piata locala de peste 110 ani. Compania se implica activ in trafic management, iluminat public (in special monitorizare), transporturi (autobuze sau tramvaie electrice, precum cele de la Oradea).