Ceea ce era doar un zvon aparut in urma declaratiilor neoficiale ale unor reprezentanti anonimi ai companiei, s-a confirmat. Samsung a anuntat ca va organiza evenimentul Unpacked pe 23 august, la New York, potrivit News.ro. Sub denumirea Unpacked sunt cunoscute cele doua evenimente anuale pe care Samsung le organizeaza in primavara, respectiv vara-toamna, pentru lansarea celor mai noi flagship-uri din seriile Galaxy S si Galaxy Note.

Din informatiile de pana acum, se pare ca Galaxy Note 8 va avea un ecran similar cu cel al modelului Galaxy S8, adica de 6,2 inch. Smartphone-ul va dispune si de un sistem foto cu doua camere – fiind primul flagship Samsung care foloseste o astfel de tehnologie. Fiecare dintre cele doua camere foto va avea 12 megapixeli, iar in imediata lor apropiere va fi plasat senzorul de amprente. Ca orice smartphone din serie Note care se respecta, din dotarea lui Note 8 nu va lipsi traditionalul S Pen.

Pretul vehiculat este de 900 – 1.000 de euro.