Pe masura ce industria cinematografica se lupta cu vanzari in scadere, Mitch Lowe, cofondator la Netflix, are o propunere extrema privind modul in care salile pot fi mai pline: lasa-i sa vina la orice film vor spectatorii timp de o luna, la echivalentul pretului unui singur bilet.

Lowe, unul dintre oamenii cheie la inceputul Netflix, care acum conduce o companie numita MoviePass, are in plan sa lanseze un sistem de abonamente la pretul de 9,95$/luna. Taxa le va permite clientilor sa intre la orice film din orice cinematograf din SUA care accepta carti de debit, in limita unui film/zi. MoviePass va plati, insa, pretul integral al fiecarui bilet folosit de abonati, excluzand 3D sau Imax, catre operatorii de cinematografe.

Astfel, MoviePass ar putea pierde foarte multi bani prin subventionarea obiceiurilor oamenilor. Compania a atras fonduri prin vanzarea actiunilor majoritare catre Helios si Matheson Analytics Inc., o companie de date din New York. Companiile nu au oferit informatii financiare privind tranzactia, insa MoviePass a transmis ca urmareste sa lanseze o Oferta Publica Initiala (IPO) pana in martie 2018, listandu-se astfel pe bursa, scrie Bloomberg.

Scopul miscarii MoviePass este, initial, acela de a atrage foarte multe informatii privind obiceiurile de consum ale celor care merg la filme la cinematografe. Acele informatii pot fi folosite ulterior pentru a targeta publicitate sau alte materiale de marketing abonatilor. “Nu este diferit de Facebook sau Google. Cu cat intelegem mai mult fanii, cu atat putem sa targetam mai bine publicitatea”, puncteaza Lowe.

Operatorii de cinematografe sunt interesati de acest tip de abonament, cu atat mai mult cu cat, pana la urma, pretul biletelor este acoperit integral de MoviePass. Top 4 operatori de cinematografe din State au pierdut 1,3 miliarde de dolari capitalizare vara aceasta. Numarul de bilete vandute in SUA si Canada anul trecut au scazut, pretul biletelor aproape dublandu-se in ultimele doua decade. Pretul mediu al unui bilet este de circa 8,89 $.

