Guvernul aloca 30,4 milioane de lei din Fondul de rezerva pentru sistemul de avertizare a populatiei in situatii de urgenta ”RO-ALERT”. Achizitia echipamentelor si serviciilor necesare va fi realizata de IGSU in regim de urgenta. Urgenta este justificata de Guvern prin necesitatea prevenirii pierderii de vieti omenesti ca urmare a fenomenelor meteorologice si hidrologice periculoase. Executivul nu pecizeaza, insa, cand am putea primi primele avertizari de la noul sistem.

Prin ”RO-ALERT”, care va fi implementat pe teritoriul Romaniei, vor fi transmise populatiei mesaje de avertizare in timp real, prin intermediul tehnologiilor moderne din domeniul comunicatiilor si tehnlogiei informatiilor.

“Sisteme similare si-au dovedit eficienta in SUA, Olanda, Lituania, Franta, Germania si Belgia”, mentioneaza Guvernul prin intermediul unui comunicat.

Concret, sistemul va facilita transmiterea unor mesaje de avertizare adaptate evenimentului iminent prin intermediul retelelor operatorilor de telefonie mobila. Mesajele vor fi transmise rapid catre toti utilizatorii aflati in arealul amenintat chiar in conditii de congestie a retelelor operatorilor de telefonie mobila.

Cum vom receptiona mesajele?

Mesajele vor fi afisate instantaneu pe ecranul terminalului mobil fara a fi necesara vreo interventie a utilizatorului. In plus, mesajele vor fi repetate ciclic la intervale de timp configurabile.

In plus, mesajele de avertizare vor fi receptate si de catre terminalele aflate in roaming.

Avertizarile vor fi formulate doar pe baza informatiilor furnizate de surse autorizate.

Sistemul va fi pus in aplicare de catre Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicatii Speciale si va fi operat de catre structurile operationale cu functionare 24/24 ale IGSU si structurilor subordonate acestuia. Ca sistem de backup, Departamentul pentru Situatii de Urgenta va dispune de un terminal cu aceleasi functionalitati, precizeaza Guvernul.

Responsabilul cu implementarea sistemului

Secretarul de stat sef al departamentului pentru Situatii de urgenta al MAI este desemnat responsabil pentru coordonarea tuturor activitatilor care privesc finantarea, derularea procedurii de achizitie, livrarea si punerea in functiune a Sistemului ”RO-ALERT”.

Achizitia echipamentelor hardware, aplicatiilor software si serviciilor de instalare si punere in functiune aferente, necesare pentru implementarea Sistemului ”RO-ALERT” va fi realizata de IGSU in regim de urgenta, conform prevederilor art.104 alin 1 lit c din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin procedura de negociere fara publicare prealabila.

“Realizarea achizitiei in regim de urgenta are scopul sa preintampine pierderea de vieti omenesti si producerea de pagube materiale in cazul in care ar avea loc fenomene meteo periculoase. Pentru realizarea achizitiei, Guvernul a alocat prin Ordonanta de urgenta adoptata astazi 30,4 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in bugetul MAI, pentru IGSU. Diferenta dintre aceasta suma si valoarea contractului de achizitie publica incheiat in urma procedurii de atribuire se restituie la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pana la sfarsitul anului”, se mai arata in comunicat.

Sursa foto: Agerpres foto