Petreceri cu sticle de whiskey de 9.000 de lei, chiuluri de saptamani intregi, ineficienta in insusi ADN-ul companiei de stat, contracte dubioase si paguboase. Profit operational “doar pe hartie”. Sunt doar cateva dintre lucrurile pe care Elena Petrascu, director general interimar al Posta Romana, subliniaza, apasat, ca le va schimba si vor disparea complet in urmatoarele saptamani si luni.

Este un interviu inedit cu ceea ce pare a fi unul dintre cei mai hotarati manageri ai companiei de multi ani incoace. “Daca Posta Romana nu se va redresa…butoiul de pulbere pe care sta va exploda”, puncteaza Elena, plastic.

Una dintre primele masuri – eliminarea a 56 de posturi de conducere, ramanand “doar” 46 posturi de conducere la sediul central al companiei. “Erau posturi redundante si stiu acest lucru intrucat, de-a lungul anilor, am lucrat cu fiecare dintre ei. Cei 56 de oameni nu vor fi in niciun caz disponibilizati, ci vor avea de ales daca sa ramana in companie, dar pe alte functii”, subliniaza Elena Petrascu, dand-o exemplu pe fosta directoare de la operational, care va deveni consilier pentru ea.

“Poate un om nu este bun pe o pozitie de manager, insa acest lucru nu este suficient pentru a o disponibiliza. Daca poti sa ii fructifici experienta, de ce sa nu o faci?”, se intreaga, retoric, noul director general al gigantului de stat, incremenit in timp.

Departamentul de IT – un alt exemplu, are 200 de angajati. “Vi se pare ca Posta a facut ceva cu 200 de angajati in structura centrala? Repet, NIMENI nu va fi dat afara, insa daca cineva considera ca vine la serviciu la 10, va pleca la 16:30 si intre timp nu face nimic, se inseala amarnic. Mai rau, stiu exemple concrete de oameni care au semnat fisa de evidenta pentru o luna si trec pe la munca cand poftesc ei. Acestora le spun – GATA! Gata si cu petrecerile de karaoke, gata si cu pranzurile prelungite in miez de zi, masini de serviciu date iubitilor sau fostilor directori, gata cu irositul banilor!”.

“Sindicatul nu ma iubeste in mod special, dar au inteles si ei ca nu se mai poate. Acum este “sau…sau”.

Sa incepem insa cu inceputul: redresare

Elena Petrascu are in fata un teanc de foi. Unele dintre ele – memorandumul care sta la baza schimbarilor care ar trebui sa eficientizeze compania si, efectiv, sa o scape de la groapa de gunoi a istoriei.

“Totul a pornit de la o scrisoare pe care presedintele Consiliului de Administratie de acum cateva luni a inaintat-o Ministerului Comunicatiilor si in care se detalia situatia dezastruoasa a Postei. Compania se confrunta, practic, cu o multime de probleme financiare si se afla in iminenta incapacitate de plata incepand cu 16 septembrie”, spune directorul general interimar, cu mandat prestabilit la 4 luni.

Cand s-a primit o astfel de adresa, din partea unui presedinte al CA, trebuiau luate masuri. Una dintre ele – trimiterea unei scrisori catre toti membrii CA pentru a-si da demisia, insa, evident, nu a fost singura masura luata: ar fi fost absurd sa faci asta, fara a veni cu solutii.

“S-a constituit un grup de lucru – oameni din minister (de la juridic pana la achizitii si administrativ), reprezentanti nominalizati de Posta, reprezentanti ai Sindicatului. S-a spus pe fata – ne aflam in situatia aceasta, am primit hartia asta, este clar ca situatia nu este roza. Acum suntem toti in aceeasi poveste, avem aceleasi probleme, haideti sa gasim solutii!”.

Detasatii in ANCOM, Compania de Drumuri sau alte ministere, INAPOI in companie, pana analizam ce au facut!

Fiecare dintre parteneri a venit cu propuneri de masuri. “Sindicatul a facut o surpriza extraordinara – nu a fost doar o propunere, au fost propunerile liderilor de sindicat din toata tara. Toate acestea, venite din toate partile, au fost centralizate intr-un material, a avut loc o alta intalnire pentru a distribui catre toate partile implicate, pentru a fi analizate si citite. Dupa ce s-au strans obiectiile, venite in principal din partea sindicatului, s-a centralizat si acesta a stat la baza memorandumului. Sunt subliniate principalele masuri care trebuie avute in vedere pentru redresarea companiei. Planul de redresare este asumat de conducerea Ministerului, asumat de conducerea companiei, masurile de baza sunt prinse in acel memorandum care, curand, va fi facut public”, mai spune directorul general al companiei.

Memorandumul cuprinde masuri pe termen scurt, mediu si lung si sunt masuri de natura organizationala, resurse umane, financiara.

“Stiu exact in ce am intrat – mandatul este pe 4 luni si PUNCT. In perioada aceasta vor fi multi nemultumiti, multe persoane frustrate. Sunt extraordinar de multe probleme, dar imi cunosc puterea, oi fi eu femeie, dar daca trebuie sa am ce trebuie sa fiu si barbat, considerati ca sunt. Pot sa duc provocarile, chiar daca am fost doar la juridic, asta nu inseamna ca am pierdut din vedere problemele companiei”, spune, zambind, Elena Petrascu.

Una dintre primele decizii – eliminarea a 56 de posturi de conducere

Eliminarea a 56 de posturi de conducere din Posta Centrala, ramanerea la 46 de posturi a fost una dintre primele masuri. Dupa cum spuneam, nu vor exista disponibilizari, oamenilor oferindu-li-se pozitii pe care ar putea fi cu adevarat utili.

“Vor ramane alaturi DOAR acele persoane care constientizeaza ca nu mai putem iesi din aceste probleme decat daca suntem corecti; renuntam la chefuri si la whisky de 9.000 de lei la o petrecere, raman doar cei care vor intelege ca secretarele, prietenii si prietenele pleaca in deplasare pe banii lor si nu ai companiei, daca vor intelege ca trebuie contracte pentru companie si in folosul companiei!”, spune, taios, noul director general.

Inca o problema majora este faptul ca multe dintre pozitiile din companie, fie ca sunt posturi de conducere sau executie, sunt alcatuite din detasari, adica persoane detasate in sanul altor institutii de stat pentru a servi, teoretic, interesele Postei Romane.

Nu m-am instalat intr-un turn de fildes si incep sa crosetez, cand eu stiu pe ce bomba stau.

“Sunt la ANCOM, dar si la alte Ministere, inclusiv pana la Compania de Drumuri, persoane angajate de Posta Romana. Eu ii voi revoca pe toti la Posta Romana, pana cand vom analiza daca, intr-adevar, ei servesc in acele pozitii Posta Romana, sau doar isi iau salariul si nu fac nimic constructiv. Daca se va dovedi ca, intr-adevar, isi fac treaba, ar trebui sa fiu absurda sa nu ii las, in continuare, acolo. In caz contrar, ei vor reveni (daca doresc) la Posta Romana, sau pot alege alta cale – demisia din Posta”. Totul, promite Elena, nu va dura mai mult de cateva saptamani. “Nu cred ca de cativa oameni tine tot ANCOM-ul…”, zambeste Elena Petrascu.

Astazi le-a fost trimisa acestora comunicarea faptului ca detasarile inceteaza, cel putin pe perioada analizei.

Inca o prioritate majora – capitalizarea companiei, pe un plan care va fi incheiat pana in 2023.

“In prezent se lucreaza la raportul care trebuie facut pana in 2023. Telul meu este sa ne indeplinim toate masurile, astfel incat sa nu poata zice nimeni ca nu s-a realizat raportul sau testul investitorului. Masura o iau ca pe o obligatie asumata”, promite directorul general Posta Romana.

Dotari ale Oficiilor Postale si strategii de decongestionare

Contractele deja existente merg inainte – sunt facute, de exemplu, documentele pentru noi imprimante; “nu am avut inca o discutie cu seful departamentului de achizitii. In prima faza m-am canalizat pe solutii pentru Biroul de Schimb International. Am solicitat raport pe stocuri, vreau sa stiu fiecare birou din tara in ce stare se afla. Stiu ca in centrele de tranzit sunt, din pacate, sute de saci plini de trimiteri internationale, cu intarzieri de LUNI DE ZILE. Inacceptabil”.

Elena Petrascu intelege ca nu exista forta de munca necesara, ca exista probleme mari, insa sacii nu pot fi carati in spate.

“Trebuie cumva sa iau toate masurile pe care sunt in stare sa le iau si cei din teritoriu ma sfatuiesc sa le iau. Nu m-am instalat intr-un turn de fildes si incep sa crosetez, cand eu stiu pe ce bomba stau. Am gasit o solutie – pe langa suplimentarea Vamesilor la Bucuresti, se mai deschid 1-2 centre suplimentare (luni vom fi deja organizati), dar chiar si asa nu rezolva situatia. Ceea ce pot sa fac este sa detasez oameni din companie catre acele posturi, pentru a decongestiona situatia”.

“Cu centrele de tranzit, am discutat cu colegii diferite solutii – pe langa simplificarea birocratiei (masura care apare si in programul de redresare) vom distribui pe judete, nu doar pe regiune, pentru operarea mai rapida”, explica inca o strategie managerul companiei de stat.

“Avem o imagine prafuita, stiu foarte bine ca oamenii nu au zambetul pe buze – imi doresc insa sa o faca. Azi dimineata am intrat la un Oficiu Postal si doamna de acolo nu ma cunostea… Ce pot spune este doar ca nu a fost cea mai placuta experienta. Am vazut blazarea, tristetea, nemultumirile – acestea sunt si in zona salariatilor, nu doar a clientilor. Nu pretind ca de maine ne vor astepta cu zambetul pe buze, insa am macar pretentia sa nu fie obraznici, vreau sa readuc acestora demnitatea pe care postasii au avut-o o viata intreaga. Dar asta nu o pot face singuri, depinde de mine si de ei in egala masura”.

Informatizarea Postei Romane

Elena Petrascu este constienta ca este absolut necesar sa doteze compania cu computere, sa informatizeze institutia, altfel, spune ea, “daca nu o vom face intr-un an, doi, disparem de pe piata”

“Voi porni controale incrucisate – incep la OP 83, apoi centrul de tranzit unde trebuie sa se sorteze toate si apoi voi vedea contabilitatea cu ceea ce intra in posta. Nu le voi bloca contractele, dar vreau sa am o verificare asupra banilor pe care Posta ii castiga in urma trimiterilor pe care integratorii le aduc la OP 83 – singurul care inregistreaza toate trimiterile. Scopul? Vreau sa ma asigur ca profitul ramane in companie si nu este impartit intre angajati”!

In ceea ce priveste informatizarea Postei Romane, fara sa ofere amanunte, Elena Petrascu spune ca a stabilit o intalnire cu reprezentantul unei institutii financiare puternice, internationale, care s-a aratat mai mult decat deschisa sa mearga mai departe.

In 2016, cand s-a mai incercat asa ceva, s-a descoperit ca negocierea nu s-a facut pe criterii tocmai avantajoase pentru Posta Romana, dosarul ajungand, in cele din urma, la DNA.

“Mai mult, am cerut un IT-ist foarte bun care sa stie cum functioneaza reteaua, sa-mi spuna unde sunt problemele. Si chiar am gasit oameni si de astazi urmeaza sa lucreze alaturi de mine”.

Director general in continuare?

Daca la finalul celor 4 luni va reusi sa isi duca toate obiectivele la indeplinire, Elena Petrascu ia in considerare daca sa aplice la un post de director general al Postei. In caz contrar, in mod sigur nu o va face.

Compania nu a facut decat sa stranga datorii, mascate sub un profit operational FALS!

“Vreau sa finalizez procedura de capitalizare, sa evaluez valoarea actiunilor detinute de stat, sa reduc cheltuielile din firma. De exemplu, o decizie luata rapid a fost ca de cele 80 de masini detinute de sediul central sa se foloseasca doar directorii, si doar pe anumite directii. Le-am luat drepturile de a se plimba cu ele secretarelor, prietenilor, fostei conduceri”.

La nivel de tara, urmeaza o ampla reoarganizare pe teritorii – “redefinim si reorganizam directiile existente”.

Si totusi, este pe profit Posta Romana?

Este ciudat ca Posta se afla intr-o situatie dezastruoasa, daca luam in calcul faptul ca anterioarele conduceri au punctat in ultmii ani ca Posta are profit.

Adevarul este insa trist.

“S-a vorbit de “acel profit”, fara sa se detalieze ca este vorba de profit operational, pe care Posta l-a avut constant. Ar fi fost profit net daca din el s-ar fi platit creditorii, salariile si asigurarile, daca platesti datoriile la ANAF! Daca este insa profit pentru ca nu s-au facut investitii si nici nu s-au platit datoriile, NU este profit! Si din pacate…asa sta situatia”, puncteaza directorul general.

Cu alte cuvinte, compania nu a facut decat sa stranga datorii in ultimii ani.

“Tot ce este benefic companiei se va semnala si se va pastra. Vom analiza toate contractele – inclusiv cel cu eMag. Analizam impreuna cu colegii foarte in amanunt daca, intr-adevar, costurile unui astfel de contract sunt mai mici decat profitul si daca da…vom accepta si TREI eMagi sa colaboreze cu noi!”, zambeste directorul general.

Plecari inopinate in tara

Pentru a vedea cu ochii ei care este situatia in cadrul Postei Romane, Elena Petrascu va realiza vizite inopinate in principalele centre/noduri postale din tara. “Prima vizita va fi in Ardeal, la centrul de tranzit. Vreau sa vad cu ochii mei cum zac sacii de expedieri internationale, vechi de luni de zile”.

Moto-ul sau este unul dupa care s-a ghidat toata viata. Si este ceva ce i-a spus bunica ei, cand era inca mica. “Ochii poti sa ti-i lungesti cu un creion, dar mintea nu”.

“Toata viata m-am calauzit dupa principiul asta. Si credinta mea este ca POT sa organizez oameni, sa pun Posta Romana la punct, chiar si doar in 4 luni. Mesele festive, dupa program! Nu mai admit sa vii la 10, pleci la 12 la restaurant, si vii iar, daca o mai faci, la 16:30. Sunt persoane care au semnat condica (si am dovezile) de azi pana luna viitoare si care dadeau prin companie numai cand doreau. Sau veneau in companie si faceau karaoke. GATA, s-a terminat”, puncteaza, inca o data, extrem de clar, Elena Petrascu.

