Anul 2016 a fost unul intens, cu multe evenimente pe plan intern si international, cu momente si situatii care au scris file importante din istorie. Pe langa evenimentele din plan local, care au marcat schimbari importante in societatea romaneasca, suntem cu totii influentati de tot ce se intampla in Europa si in lume. Fie ca vorbim de impact social, economic, politic, financiar sau doar emotional, toate evenimentele de anul acesta, de la Brexit, la alegerile din SUA, atacurile teroriste sau criza refugiatilor, sunt importante pentru fiecare dintre noi. Citeste in continuare topul celor mai importante momente din acest an, din Romania si din lume, intr-o retrospectiva a anului 2016.