Dupa ce Trump a castigat alegerile din SUA si Marea Britanie a votat pentru iesirea din Uniunea Europeana, site-ul Movehub a creat un ghid pentru cei care isi doresc sa se mute in 2017 intr-o tara liberala din punct de vedere social. Potrivit Independent , site-ul a comparat trei studii diferite despre evenimentele din 2016, pentru a decide care sunt cele mai liberale natiuni, avand in vedere indicele de progres social, indicele de performanta de mediu si raportul World Economic Forum's (WEF) Gender Gap. Vezi in continuare care sunt cele mai tolerante, progresiste si ecologice tari din lume.

Indicele de progres social analizeaza zeci de categorii, cum ar fi toleranta religioasa si LGBT, locuinte la preturi accesibile, libertatea presei si accesul la educatie. Raportul WEF's Gender Gap arata egalitatea de gen la locurile de munca si educatie, iar indicele de performanta de mediu se concentreaza pe factori, cum ar fi poluarea aerului si reciclarea.

25. Namibia

Namibia se afla pe ultimul loc in acest top si are un rezultat pozitiv cu privire la nevoile de baza ale omului si accesul la educatie. Natiunea africana are un comportament consecvent cu privire la drepturile omului, precum libertatea politica si libertatea de exprimare.

24. Austria

Austria se afla pe locul 52 in raportul despre egalitatea de gen, dar dotorita indicelui de perfomanta de mediu ajunge pe locul 24. Pe de alta parte, indicele de progres social a aratat ca apar probleme cand vine vorba de toleranta religioasa si LGBT.

23. Filipine

In aceasta tara se respecta egalitatea de gen si protectia mediului, comparativ cu alte tari care au un PIB pe cap de locuitor similar, precum India si Honduras. Filipine a primit un punctaj mare si datorita tolerantei fata de homosexualitate.

22. Olanda

Comparativ cu tarile Danemarca, Finlanda si Marea Britanie, care au un PIB pe cap de locuitor similar, Olanda are un punctaj mai mare datorita indicelui de progres social.

21. Statele Unite ale Americii

SUA nu reuseste sa se claseze nici in top 20 din cauza punctajul mic potrivit raportului despre egalitatea de gen, dar ramane una dintre cele mai dezvoltate tari datorita accesului la educatie superioara.

20. Spania

Egalitatea de gen nu este promovata in Spania, dar rezultatele bune in raportul de performanta a mediului determina clasificarea acestei tari in top 20.

19. Lituania

Desi Lituania are un PIB mai slab, s-a descurcat bine cu privire la drepturile omului.

18. Belgia

Belgia este pe locul patru in raportul despre egalitatea de gen si are locuinte la preturi accesibile.

17. Estonia

Estonia este una dintre tarile din Europa de Est care are un punctaj mai mare decat alte tari mai dezvoltate din punct de vedere economic. Indicele de progres social si cel de performanta de mediu au contribuit la cresterea acestui punctaj.

16. Franta

Aceasta tara a evoluat pentru pastrarea mediului sau natural, dar a scazut in urma raportului despre progresul social.

15. Australia

Australia a avut una dintre cele mai mici punctaje din cauza comportamentul fata de egalitatea de gen, dar a fost printre primele patru tari in raport cu indicele progresului social, accesul la invatamant si apa curata.

14. Letonia

Letonia a evoluat cel mai bine in raportul despre egalitatea de gen si are un acces relativ mare la informatii, conform indecelui progresului social.

13. Germania

Germania este clasata pe acest loc datorita raportului WEF's Gender Gap.

12. Portugalia

Economia tarii poate a avut de suferit, dar a evoluat asupra calitatii mediului, accesului la educatie si tolerantei.

11. Canada

Multi americani au decis sa se mute in Canada dupa victoria lui Trump, iar motivul pentru care fac asta poate fi inteles cu usurinta. Canada a obtinut un punctaj mare conform indicelui progresului social si indicelui performantei de mediu.

10. Marea Britanie

Este clasata pe locul zece in acest top, cu toate ca aceasta tara a votat pentru iesirea din UE. Acest lucru se datoreaza punctajului mare marcat pentru drepturile omului, siguranta, toleranta si incluziune.

9. Irlanda

Vecinii britanicilor au avut rezultate bune in ceea ce priveste accesul la invatamantul superior.

8. Danemarca

Este una dintre cele mai prietenoase tari din lume si, de asemenea, marcheaza un punctaj mare pentru educatie.

7. Elvetia

Elvetia obtine un punctaj bun in raport cu indicele progresului social.

6. Slovenia

Slovenia are o populatie mica, in jur de doua milioane, dar este o tara puternica atunci cand vine vorba de standardele de mediu si presa libera. Cu toate acestea, tara nu are rezultate bune atunci cand vine vorba de egalitate, in 2015 s-a votat impotriva legalizarii casatoriilor intre persoane de acelasi sex.

5. Noua Zeelanda

Cunoscuta pentru verdeata uluitoare si ecosistemul protejat foarte bine, Noua Zeelanda ajunge pe locul cinci in acest top.

4. Norvegia

Patru tari scandinave au fost clasate in acest top, inclusiv Norvegia, care a avut rezultate bune in educatie, sanatate si libertatea presei.

3. Suedia

In semptembrie anul trecut, guvernul suedez a reusit sa obtina rezultate bune intr-un proiect despre egalitatea intre femei si barbati, astfel in prezent 50% dintre oamenii aflati in consiliile de administratie guvernamentala sunt femei.

2. Finlanda

Finlanda tine pasul cu vecinii sai din Nordul Europei si obtine al doilea cel mai mare punctaj datorita indicelui de progres social.

1. Islanda

Islanda se afla pe primul loc si urmeaza sa fie numita cea mai libera tara din lume. Chiar daca are o populatie de peste 330.000 de oameni, ea obtine cele mai bune rezultate pentru egalitatea de gen, avand cea mai mica diferenta de remunerare din lume intre femei si barbati. Este, de asemenea, una dintre cele mai ecologice tari, unde aproximativ 85% din energie provine din surse regenerabile.

Sursa foto: Shutterstock.com