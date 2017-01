Intr-un avertisment voalat ca Marea Britanie s-ar putea folosi de impozitul pe profit ca argument in negocierile pentru Brexit, Hammond si-a exprimat speranta ca Marea Britanie va ramane o economie de stil european, cu sisteme fiscale si de reglementare corespunzatoare. ”Dar daca vom fi fortati sa facem ceva diferit, atunci vom deveni ceva diferit”, a spus Hammond, intrebat direct despre planurile de a reduce impozitul pe profit, scrie News.ro.

El a vorbit si despre impactul iesirii de pe piata unica. ”Daca nu vom avea acces la piata europeana, daca acesta va fi blocat, daca Marea Britanie va iesi din UE fara un acord referitor la accesul pe piata, atunci am putea suporta daune economice cel putin pe termen scurt”, a adaugat minstrul. El a aratat ca in acest caz Marea Britanie ar putea fi nevoita sa isi schimbe modelul economic, pentru a-si recastiga competitivitatea economica.

Cancelarul german Angela Merkel a spus ca UE ar trebui sa ia in considerare limitarea accesului Marii Britanii la piata unica, daca Londra nu va accepta cele patru drepturi comunitare, in negocierile pentru Brexit. Cele patru libertati, referitoare la circulatia bunurilor, capitalului, oamenilor si serviciilor, au fost stabilite in 1992, in Tratatul de la Maastricht referitoare la integrarea europeana.

Premierul britanic Theresa May a afirmat in repetate randuri ca nu isi va dezvalui strategia de negociere a Brexitului inainte de a declansa Articolul 50 sl Tratatului de la Lisabona, pas asteptat la sfarsitul lunii martie. May a spus ca vrea ca Marea Britanie sa redobandeasca controlul asupra imigratiei, sa isi redobandeasca suveranitatea si sa stabileasca cele mai bune relatii comrciale posibile cu UE.

