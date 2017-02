In total, peste 680 de “imigranti ilegali” cubanezi au fost extradati din diferite tari, dintre care peste 400 din Mexic, 117 din Bahamas si 39 din insulele Cayman, potrivit News.ro. La inceputul lunii ianuarie, intr-una dintre ultimele sale masuri ca presedinte, Barack Obama a pus capat unei politici care dura decenii si care le-a permis imigrantilor cubanezi care au ajuns ilegal pe teritoriul SUA sa ramana.

Guvernul cubanez a salutat decizia, pe care a descris-o drept “un pas important inainte in relatiile bilaterale”. Tratamentul preferential al imigrantilor cubanezi a determinat milioane de oameni sa fuga de pe insula, ceea ce a subminat economia tarii comuniste.

Intre timp, in Statele Unite, populatia cubanezo-americana tot mai mare a devenit o forta politica, economica si culturala. Circa 1,8 milioane de cubanezi americani traiesc in prezent in SUA, inclusiv doi candidati in cursa pentru nominalizarea republicana – Marco Rubio si Ted Cruz.

Sursa foto: CREATISTA / Shutterstock