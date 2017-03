Reprezentantul Permanent al Marii Britanii l-a informat, luni, pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ca premierul Theresa May va invoca pe 29 martie articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, declansand procesul formal de iesire a tarii din Uniunea Europeana, potrivit purtatorului de cuvant de pe Downing Street, transmite Reuters.

UPDATE Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a reiterat ca UE isi va prezenta planul de negociere pentru Brexit in termen de 48 de ore din momentul in care Marea Britanie activeaza Articolul 50, scrie News.ro.

"In decurs de 48 de ore de cand Marea Britanie va declansa Aricolul 50, voi prezenta proiectul liniilor de negociere pentru Brexit celor 27 de state membre”, a scris Donald Tusk pe Twitter, dupa ce Londra a anuntat ca va declansa Brexit pe 29 martie.

Potrivit analistilor, negocierile urmeaza sa inceapa in mod oficial abia dupa cel putin doua luni de la notificare, in contextul in care Comisia Europeana trebuie sa stabileasca, la randul ei, detaliile planului de negociere, pe baza liniilor directoare formulate de liderii europeni.

UPDATE Comisia Europeana este pregatita pentru lansarea negocierilor cu privire la retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit purtatorului de cuvant al executivului european de la Bruxelles, transmite Reuters, informeaza News.ro.

Acesta a precizat ca discutiile dintre cele doua parti vor incepe doar doua ce liderii europeni se reunesc pentru a confirma mandatul de negociere al Comisiei Europene.

Premierul Marii Britanii, Theresa May, ii va scrie pe 29 martie presedintele Consiliului European, Donald Tusk, pentru a anunta in mod oficial retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit News.ro.

Negociatorii vor avea la dispozitie doi ani, incepand cu miercurea viitoare, pentru a ajunge la un acord privind relatiile viitoare dintre Londra si Bruxelles. Donald Tusk va trebui, in schimb, sa distribuie pana pe 31 martie un proiect pentru negocierea Brexit-ului catre celalalte 27 de tari ale Uniunii Europene.

De asemenea, cei 27 de lideri ai guvernelor nationale ar urma sa se reuneasca la un summit pentru a aproba o serie de reguli finale cu privire la negocierea Brexit-ului. Acest summit ar urma sa aiba loc, cel mai probabil, in prima jumatate a lunii mai la Bruxelles.

Dupa aprobarea acestor reguli, negociatorul-sef Michel Barnier ar putea sa programeze primele discutii cu omologul sau britanic, ministrul David Davis.

Sursa foto: Agerpres