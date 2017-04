Teama autoritatilor este alimentata si de informatii care sugereaza ca teroristii au obtinut echipamente de securitate sofisticate, similare celor de pe aeroporturi, pentru a testa cum sa ascunda in cel mai eficient mod explozibili in laptopuri si in al dispozitive electronice. Informatiile, obtinute in ultimele luni, au jucat o rol semnificativ in decizia administratiei Trump de a le interzice laptopurile si alte dispozitive electronice mari in cabinele avioanelor care decoleaza de pe 10 aeroporturi din opt tari din Orientul Mijlociu si Africa, scrie News.ro.

Datele ar putea ridica insa semne de intrebare privind amploarea interdictiei si probabil ca vor exista voci care vor cere ca masura sa fie extinsa si la alte curse, scrie CNN. In urma unei serii de teste realizate anul trecut, FBI a conchis ca bombele ascunse in laptopuri ar fi mult mai dificil de detectat de scannerele de pe aeroporturi decat versiuni precedente produse de gruparile teroriste. Testele Fbi s-au concentrat pe anumite modele de scannere, care sunt aprobate de Administratia pentru Securitatea Transporturilor si care sunt folosite in SUA, dar si in restul lumii.

Cand administratia SUA a impus interdictia vizand electronicele in cabina, oficiali apropiatia dosarului au declarat pentru CNN ca se temeau ca teroristii au descoperit metode pentru a ascunde explozibilii in compartimentele pentru baterie. Insa noile informatii arata ca genisti care lucreaza pentru Statul Islamic si pentru grupari reusesc sa ascunda dispozitivele explozibile suficient de bine incat laptopul sa si functioneze suficient timp pentru a trece de controalele de pe aeroporturi. Mai mult, modificarile necesare pot fi facute folosind scule obisnuite. “Ca politica, nu discutam public informatii precise.

Insa, informatii evaluate sugereaza sa gruparile teroriste vizeaza in continuare aviatia comerciala, inclusiv ascunderea de dispozitive explozibile in electronice”, a afirmat Departamentul pentru Securitate Interna intr-un comunicat transmis CNN. “Guvernul american reevalueaza continuu informatiile existente si strange informatii noi. Acest lucru le permite Departamentului pentru Securitate Interne si Administratiei pentru Securitatea Transporturilor sa evalueze constant procesele si politicile noastre de securitate a aviatiei si sa faca imbunatatiri atunci cand le considera necesare pentru ca pasagerii sa fie in siguranta”, se adauga in raspunsul transmis postului american de televiziune.

Luna trecuta, Departamentul american pentru Securitate Interna a a decis sa le interzica pasagerilor unor companii aeriene din opt tari predominant musulmane sa aduca in bagajul de mana dispozitive electronice mari, precum laptopuri, tablete sau camere video. Companiile aeriene vizate de decizia SUA sunt Royal Jordanian, Egypt Air, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates si Etihad Airways. A doua zi, Marea Britanie a luat o masura similara,vizand sase tari cu populatie majoritar musulmana.

