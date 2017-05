Potrivit Presedintiei ruse, cei doi lideri au discutat acorduri incheiate anterior privind eliminarea restrictiilor economice dintre Rusia si Turcia, precum si chestiuni legate de proiectele energetice TurkStream si Akkuyu, arata News.ro.

Ankara si Moscova au lucrat pentru a normaliza relatiile dupa ce acestea s-au deteriorat in urma doborarii unui avion rus de catre Turcia, in noiembrie 2015. Insa unele restrictii ruse vizand bunuri turce, inclusiv rosiile, sunt inca in vigoare.

Sursa foto: Evgeny Sribnyjj / Shutterstock