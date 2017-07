”Marcand exact un an de la sederea mea in Romania, pot spune ca relatiile noastre merita o situatie mai buna, dar lucram la imbunatatirea si activarea lor, daca vreti, dupa o perioada lunga de inghetare efectiva, mai mult sau mai putin, sau incetinire. Intr-adevar, exista unele realizari care pot fi mentionate. Sunt destul de modeste. Sunt bucuros ca relatia cercurilor de afaceri (din Romania si Rusia – n.red.) a devenit mai activa, mai ampla si mai diversificata. Noi credem ca, in ciuda complicatiilor politice, inclusiv sactiunile Uniunii Europene si contramasurile economice ale Rusiei, din 2014, exista suficient spatiu pentru interactiuni economice pragmatice si benefice pentru ambele parti, cooperare, proiecte comune si asa mai departe. Relativ recent, au existat delegatii economice, sau grupuri de oameni de afaceri, daca vreti, care au vizitat Rusia. Una dintre calatoriile majore a avut loc la sfarsitul lunii iunie. Un grup mare de oameni de afaceri romani a vizitat Camere ale Comertului din Moscova si Yaroslavl. Din cate stiu, s-au intors cu impresii foarte pozitive si sper ca se vor traduce, treptat, in cooperare si proiecte practice, acorduri comerciale, contracte. Este un lucru incurajator, desigur”, a afirmat Valeri Kuzmin.

El si-a exprimat speranta ca se pot face mai multe pentru relatia bilaterala. ”Va depinde, desigur, de vointa politica mutuala si nu numai. Asa cum stiti, relatiile internationale se bazeaza pe reciprocitate”, a adaugat diplomatul.

Intrebat despre pozitia Rusiei fata de intentia Romaniei de a achizitiona sisteme defensive de rachete Patriot, Kuzmin a spus ca este o decizie a Bucurestiului in interiorul NATO, in baza parteneriatului strategic cu SUA, adaugand insa ca, desi nu este expert militar, stie ca sunt foarte scumpe pentru niste sisteme defensive.

”Care sunt fortele pe care le vor apara acele rachete Patriot? Pot sa declar, oficial, ca Rusia nu reprezinta in niciun fel o amenintare pentru Romania. In realitatea, acele arme defensive ar fi dislocate pentru a apara baze militare straine, in special elemente ale sistemului strategic antibalistic al SUA de la Deveselu. Aceasta este analiza Federatiei Ruse. Situatia este de asa natura incat trebuie sa luam in calcul o varietate de riscuri din jurul teritoriului nostru. Daca luati o harta a lumii si va uitati la pozitionarea bazelor americane, veti observa o imagine foarte interesanta”, a continuat el.

In legatura cu pozitia Rusiei care sustine ca sistemul de la Deveselu este o amenintare pentru ea, ambasadorul a declarat: ”Prezinta un risc potential. Deoarece, asa cum foarte elocvent a explicat si presedintele nostru, anul trecut, in Grecia, pe langa echipament exista si alti factori. Nu mai e ca inainte, cand exista o arma, un invelis, si daca arma nu se potrivea in invelis era inutila. In prezent, sistemele de arme, in particular cele de rachete, sunt foarte flexibile. Presedintele nostru a explicat asta. Potrivit unor informatii militare, noi stim ca este de ajuns sa schimbi software-ul calculatorului care opereaza acel sistem antibalistic si el va functiona usor cu rachete de croaziera americane de tip Tomahawk, care sunt proiectate pentru a avea scopuri strategice ofensive. Nu inseamna ca asta se va intampla maine. Rachete Tomahawk pot fi echipate chiar si cu focoase nucleare. Este un risc potential pe care nu il putem ignora. Fie ca va place sau nu”.

Sursa foto: Denis Kuvaev / shutterstock