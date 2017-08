Romania se afla in primele cinci tari din Uniunea Europeana in care riscul de sclavie moderna este cel mai ridicat, se arata in raportul " Modern Slavery Index 2017" . In top, pe langa tara noastra se gasesc Grecia, Italia, Cipru si Bulgaria. Analistii se asteapta ca riscul sclaviei moderne sa se inrautateasca in Italia, din 2018.

Sclavia moderna a crescut anul acesta in 20 din cele 28 de state din Uniunea Europeana, se arata intr-un studiu realizat de agentia de consultanta Verisk Maplecroft. Potrivit raportului, Romania, Grecia, Italia, Cipru si Bulgaria sunt tarile europene care au cel mai mare risc de sclavie moderna. Acesta state sunt considerate puncte cheie de intrare a migrantilor in Europa, o categorie vulnerabila la exploatare.

Sclavia din Romania si Italia s-a degradat cel mai mult

La nivel global, situatia sclaviei din Romania este cea mai grava. Intr-un top al tarilor cu risc de sclavie moderna, tara noastra a cazut, in 2017, 56 de locuri, ajungand pe pozitia 66. In Romania si Italia (care se afla pe locul 133) s-au raportat cele mai grave violari ale drepturilor omului din UE, printre care forme grave de exploatare prin munca (sclavie si trafic de persoane).

Organizatia Internationala pentru Migratie estmeaza ca in jur de 100.000 de migranti au intrat in Europa, in 2017. 85% dintre ei au ajuns in Italia. Numarul migrantilor din Grecia a scazut considerabil din 2016, datorita acordului privind refugiatii dintre UE si Turcia, insa aceasta tara gazduieste in continuare destul de multi migranti si ramane o destinatie cheie pentru traficul de persoane.

Potrivit studiului, prezenta migrantilor in tarile in care ajung prima data contribuie la cresterea numarului de sclavi in agricultura, constructii si servicii. Agentia Verisk Maplecroft se asteapta ca riscul sclaviei moderne sa se inrautateasca in Italia, din 2018.

Date ingrijoratoare despre sclavie in Turcia

Dintre tarile din afara UE, Turcia a inregistrat cea mai mare cadere in clasament, intrand astfel in randul statelor cu risc crescut de sclavie moderna. Cu circa 100.000 de refugiati din Siria care se afla pe teritoriul Turciei si cu restrictiile de munca impuse de statul turc, mii de migranti au ajuns sa lucreze la negru in aceasta tara. Iar, din pacate, pentru guvernul turc nu mai este o prioritate sanctionarea celor care ii exploateaza pe migranti prin munca fortata.

In ultimii ani, mai multe fabrici de textile din Turcia au fost implicate in incidente privind exploatarea copiilor si sclavie. Si companiile care importa bunuri alimentare sunt, de asemenea, expuse riscului de a exploata oameni prin munca.

Cum arata sclavia in Asia?

In Asia, tarile cu inalt risc de sclavie moderna sunt Bangladesh, China, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipine si Thailanda. In ciuda faptului ca sunt catalogate drept tari cu risc extrem de sclavie, India si Thailanda au facut cateva schimbari legislative pentru a ameliora acest fenomen. De cealalta parte, China nu face niciun efort pentru a stopa sclavia.

In India, cele mai severe forme de sclavie sunt intalnite in constructii, industria de confectii si agricultura, iar in Thailanda, in confectii, agricultura, pescuit.

Coreea de Nord, Siria, Sudanul de Sud, Yemen, Republica Democrata Congo, Sudan, Iran, Libia, Eritreea si Turkmenistan sunt catalogate drept tarile cu cel mai mare risc de sclavie moderne din intreaga lume.

Sclavia moderna aduce mai multi bani decat traficul de droguri

In luna martie 2017, presedintele Asociatiei femeilor romance din Italia, Silvia Dumitrache, atragea atentia ca sclavia moderna aduce mai multi bani decat traficul de droguri, potrivit News.ro.

”O femeie care este obligata sa ajunga sa se prostitueze produce mai multi bani decat un lucrator care munceste pe bani putini. Situatia este foarte grea si foarte profunda. Sper din inima sa se intample cu adevarat ceva concret, pentru ca lucrurile nu sunt noi, ci se cunosc”, spunea Silvia Dumitrache. Aceasta a mai spus ca este nevoie de o interventie la nivel guvernamental, iar autoritatile romane sa isi faca simtita prezenta in diaspora.

Pana la 7.500 de femei, majoritatea romance, traiesc in conditii de sclavie in ferme din sudul Italiei, potrivit estimarilor politiei, care subliniaza ca Ragusa este centrul exploatarii in zona, relateaza saptamanalul The Observer, care a facut un reportaj in randul victimelor abuzurilor sexuale si nu numai.

Stapanii de sclavi din Berevoiesti, Arges

In luna iulie 2016, procurorii DIICOT Pitesti au facut perchezitii in comuna Berevoesti din judetul Arges, pentru destructurarea mai multor grupuri infractionale organizate specializate in infractiunde trafic de persoane si trafic de minori.

Persoanele vizate in acest caz sunt acuzate ca, timp de opt ani, au constituit mai multe grupuri infractionale organizate structurate pe baza relatiilor de familie, care au recrutat aproximativ 40 de persoane minore si majore prin constrangere, inducere in eroare, rapire sau profitand de starea de vulnerabilitate in care se aflau acestea le-au exploatat supunandu-le la executarea de munci si indeplinirea de servicii in mod fortat.

Printre victime se numara copii, dar si persoane cu dizabilitati fizice sau psihice ori cu situatii materiale precare care au fost fortate sa munceasca sau sa practice cersetoria, ”prin procedee care au adus victimele in stare de aservire si de lipsire de libertate”.

Victimele erau tinute intr-o continua stare de teroare. Exploatatorii le bateau, le amenintau, le tineau fara hrana si le supuneau unor tratamente umilitoare. Cinci persoane, intre care doi copii, exploatate de catre membrii gruparilor din Berevoesti, judetul Arges, au fost gasite de politisti legate cu lanturi.

Suspectii din acest dosar, rude intre ei, isi recrutau victimele in diverse moduri. In unele situatii, ei le promiteau unor barbati ca ii angajeaza ca zilieri sau ca soferi platiti cu 100 sau 200 de lei, plus masa si cazare pentru fiecare cursa. Ulterior, acestora le erau luate actele, respectiv buletinul si permisul de conducere, si erau obligate sa faca diverse munci, dar si sa cerseasca in beneficiul exploatatorilor. Astfel, au fost identificati barbati pusi sa spele vase, rufe, sa ingrijeasca animale, sa faca gradinarit sau sa curete fecalele din spatele casei, spatiu folosit in loc de toaleta. In alte situatii, suspectii rapeau victimele de pe strada.

