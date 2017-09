”Un tratat va furniza o baza legala in vederea continuarii cooperarii in domeniul politiei,securitatii si penal, dupa iesirea noastra din UE”, afirma Executivul intr-un comunicat difuzat inainte de publicarea, luni, a unui document de lucru cu privire la acest subiect, scrie News.ro.

Un tratat ar permite astfel sa se evite aparitia unor ”lacune operationale” dupa Brexit, prevazut in martie 2019, apreciaza Guvernul brtanic.

Documentul de lucru, care va fi publicat in urma altor luari de pozitie cu privire la viitoarea relatie vamala cu UE, frontiera nord-irlandeza sau cooperarea in domeniul Apararii, urmeaza sa precizeze poztia Regatului Unit cu privire la ramanerea sa sau nu in cadrul Europol, agentia care sustine statele membre UE in lupta impotriva marii infractionalitati internationale sau terorismului.

”O cooperare internationala eficienta este absolut cruciala atat pentru Regatul Unit, cat si pentru Uniunea Europeana, daca vrem sa ne tinem cetatenii in securitate si sa traducem infractorii in fata justitiei”, a declarat David Davis, ministrul britanic insarcinat cu Brexitul, citat in comunicat.

”Avem deja un nivel aprofundat de colaborare cu UE in chestiuni de securitate si este in interesul nostru reciproc sa gasim mijloace sa o imbunatatim”, a adaugat el.

Premierul britanic Theresa May urmeaza sa sustina un mare discurs despre Brexit pe 22 septembrie, la Florenta, in Italia, cu trei zile inainte de lansarea pe 25 septembrie a celei de a patra runde de negocieri cu Bruxellesul despre conditiile divortului.

Sursa foto: Tomas Marek | Dreamstime.com