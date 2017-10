Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a anuntat sambata convocarea de alegeri regionale in Catalonia in termen de sase luni, pentru revenirea la 'normalitate', precizand ca puterile administratiei catalane vor fi transferate guvernului central, transmit Reuters si AFP.

Consiliul de ministri, reunit sambata in sedinta de urgenta, a decis sa ceara Senatului sa autorizeze destituirea liderului separatist Carles Puigdemont si a guvernului catalan, ale carui puteri vor fi exercitate, 'in principiu, de ministrii (din guvernul central) atat timp cat va dura aceasta situatie exceptionala', scrie Agerpres.

Invocand, in premiera, articolul 155 din Constitutia Spaniei - care permite suspendarea autonomiei unei regiuni daca aceasta nu isi indeplineste obligatiile fata de stat -, Rajoy a mai cerut Senatului sa autorizeze dizolvarea parlamentului Cataloniei si convocarea de alegeri in termen de sase luni in aceasta regiune.

In discursul sau, Mariano Rajoy a subliniat ca separatistii nu au lasat Madridului nicio alta alegere. 'Guvernul a fost obligat sa aplice articolul 155 din Constitutie. Aceasta nu a fost nici dorinta, nici intentia noastra', a explicat el, enuntand cele patru obiective ale guvernului sau: revenirea la legalitate, revenirea la normalitate, reluarea cresterii economice si organizarea de alegeri in Catalonia.

Masurile ar urma sa fie aprobate pe 27 octombrie de Senat, unde Partidul Popular al lui Rajoy este majoritar si unde si-a asigurat sprijinul socialistilor din PSOE, principala forta de opozitie, si al centristilor din Ciudadanos.

'Nici autonomia catalana, nici guvernarea autonoma nu sunt suspendate', a afirmat totusi Rajoy, incercand sa-i linisteasca pe catalani, foarte atasati de autonomia lor, recuperata dupa sfarsitul dictaturii lui Franco in 1975.

Potrivit lui Rajoy, este vorba doar despre demiterea 'persoanelor care au plasat acest guvern in afara legii', facand sa fie votate legi contrare Constitutiei spaniole si statutului de autonomie catalana.

Conform unui comunicat al guvernului spaniol, Madridul isi va suma responsabilitatea in materie de securitate, ordine publica, finante, masuri fiscale si bugetare, telecomunicatii.

La 1 octombrie, in ciuda interdictiei justitiei, in Catalonia a avut loc un referendum in baza caruia autoritatile catalane ameninta cu declararea independentei. Potrivit datelor guvernului regional, care nu au putut fi verificate in lipsa unei comisii electorale independente, 90% dintre cei care au votat au spus 'da' independentei Cataloniei, in conditiile unei prezente la vot de numai 43%.

Potrivit unui purtator de cuvant al guvernului catalan, liderul separatist Carles Puigdemont va face o declaratie de presa la ora locala 21.00 (19.00 GMT).

Atmosfera este tensionata in Catalonia, unde o manifestatie este prevazuta la ora locala 17.00 (15.00 GMT) la Barcelona, pentru a se cere eliberarea celor doi lideri separatisti, Jordi Sanchez si Jordi Cuixart, arestati luni pentru revolta. Mobilizarea risca sa fie importanta dupa anuntul demiterii guvernului regional.

'Totul va reintra in ordine, fara a face mai mult rau nimanui', a dat asigurari premierul Rajoy.

Conform unui sondaj GESOP publicat de cotidianul catalan El Periodico, preluat de agentia DPA, 68,6% dintre locuitorii regiunii vor desfasurarea de noi alegeri ca solutie de iesire din criza, iar 55,6% considera ca nu exista baza legala pentru secesiunea de Spania.

Sursa foto: Luciano Mortula, Shutterstock