Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat eliminarea Declaratiei 088, intrarea in vigoare a ordinului de abrogare a Declaratiei 088 fiind 1 februarie 2017, data pana la care urmeaza sa fie actualizata noua procedura, precum si aplicatiile informatice. Pentru a suplini lipsa Declaratiei 088, ANAF va folosi informatii pe care le are deja din alte surse, inclusiv alte declaratii fiscale depuse de firme. Declaratia 088 a fost criticata puternic de mediul de afaceri, intrucat cerea un volum foarte mare de date si a condus la blocarea activitatii unor firme care aveau un comportament fiscal corect.

Faptul ca ANAF dispunea deja de informatiile solicitate din alte surse decat Declaratia 088 a fost una dintre criticile aduse de mediul de afaceri.

“Potrivit programului de guvernare, unul dintre obiectivele Guvernului este reducerea sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor, astfel Agentia Nationala de Administrare Fiscala a analizat oportunitatea eliminarii formularului (088) <<Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA>> si a decis renuntarea la acesta”, se arata intr-un comunicat al ANAF.

Din analiza procedurilor referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA s-a constatat ca, pe de o parte, contribuabilii furnizeaza o serie de informatii organelor fiscale prin formularele existente, respectiv: 010, 098 si 099 si ca, pe de alta parte, ANAF detine deja sau poate obtine prin schimbul de date cu alte institutii o serie de alte informatii care pot fi utilizate in evaluarea intentiei si capacitatii de a desfasura activitati economice.

Astfel, ANAF are in baza de date informatii cu privire la istoricul si comportamentul fiscal ale contribuabililor persoane juridice si cu privire la istoricul fiscal al persoanelor fizice care sunt administratori sau actionari/asociati, cum ar fi societatile in care au fost sau mai sunt participanti, situatia acestora, cazierul fiscal.

In aceste conditii, procedura privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, aprobata prin OPANAF nr.2393/2016, urmeaza sa fie actualizata in acest sens, adica pentru a fi utilizate informatiile detinute sau obtinute de ANAF de la alte entitati. De asemenea, vor fi modificate in mod corespunzator aplicatiile informatice folosite in procedura de evaluare.

Pentru a evita blocarea activitatii de inregistrare in scopuri de TVA a contribuabililor si asigurarea continuitatii activitatii economice a acestora, intrarea in vigoare a ordinului de abrogare a formularului 088 este 1 februarie 2017, pana la aceasta data urmand sa fie actualizata noua procedura, precum si aplicatiile informatice.

