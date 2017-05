Parcul Motodrom din cartierul Colentina si terenuri de aproape 140.000 de metri patrati din zona Fundeni, pe care se afla stadionul si baza de antrenament a echipei de fotbal Juventus Colentina, o universitate privata, o benzinarie, blocuri, drumuri, alei si spatii verzi au fost castigate in instanta de o femeie care a reusit sa convinga instanta ca acestea au apartinut tatalui ei si au fost preluate abuziv in perioada regimului comunist, iar ea este mostenitoarea acestuia. Reprezentantii Primariei Capitalei au declarat, pentru News.ro , ca motivarea hotararii Tribunalului Bucuresti nu a fost pana in prezent comunicata municipalitatii, care va ataca cu apel decizia din 10 aprilie.

Daca decizia va ramane definitiva, terenuri in suprafata de aproape opt hectare, printre care si stadionul Juventus Colentina, vor fi restituite in natura, iar pentru Parcul Motodrom si pentru celelalte terenuri care sunt in prezent ocupate cu constructii va primi despagubiri.

In decembrie 2011, Ilieana Clara Constanta Mihaescu a cerut la Tribunalul Bucuresti, in baza Legii 10/2001, sa oblige Primaria Capitalei sa ii restituire mai multe terenuri din cartierul Colentina, printre care opt hectare din Parcul Motodrom si terenul concesionat de municipalitate clubului Juventus, pe care se afla stadionul si baza de antrenament a echipei de fotbal.

Dupa mai bine de cinci ani de judecata, in 10 aprilie 2017, instanta a admis cererea si a obligat Primaria Capitalei sa restituie in natura mai multe imobile, respectiv:

un teren pe care municipalitatea l-a dat in folosinta gratuita Asociatiei Sport Club Juventus Bucuresti, in suprafata de 43.493 de metri patrati, cu exceptia suprafetei ocupate de constructiile;

un teren in suprafata de 24.289 de metri patrati, triunghiular, adiacent celui dat in folosinta gratuita Asociatiei Sport Club Juventus Bucuresti;

un teren de 10.104 de metri patrati unde a fost poligon auto;

un teren de 1.697 de metri patrati pe care municipalitatea l-a dat in folosinta SC Contact Autotransport CO SRL.

De asemenea, instanta a obligat Primaria Capitalui sa stabileasca, in termen de 30 de zile de la data pronuntarii unei hotarari irevocabile in aceasta cauza, masuri de despagubire pentru alte imobile:

un terenul in suprafata de 8,16 hectare din Parcul Motodrom;

un teren de 14.468 de metri partati concesionat de municipalitate societatii Lumina Institutii de Invatamant SA;

un teren de 1.329 de metri patrati pe care municipalitatea l-a dat in folosinta societatii Shell Romania SRL;

un teren in suprafata de 1.079 de metri patrati unde este parcarea benzinariei Shell;

un teren de 27.533 de metri patrati ocupat de blocuri, drumuri, alei si spatii verzi;

un teren de 13.330 de metri patrati de pe strada Rascoala, numarul 9A, in Sectorul 2, pentru care au fost emise titluri de proprietate conform Legii 18/1991.

Ilieana Clara Constanta Mihaescu a mai cerut si sa primeasca despagubiri pentru constructiile demolate de pe aceste terenuri, insa solicitarea a fost respinsa de instanta ca neintemeiata.

Instanta a mai obligat Primaria Capitalei sa notifice Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, in temeiul Legii 10/2001, privind acordarea unor masuri reparatorii pentru suprafata de teren de 10.787 de metri patrati situata in Bucuresti, strada Rascoala 1907, numarul 5, in Sectorul 2.

Judecatorul de la Tribunalul Bucuresti a mai dispus ca Primaria Capitalei sa notifice SC Telekom SA, in baza Legii 10/2001, privind acordarea unor masuri reparatorii pentru suprafata de teren de 2.040 de metri patrati de pe Soseaua Fundeni, numarul 235.

Decizia poate fi contestata cu apel in 30 de zile de la comunicare.

Reprezentantii Primariei Capitalei au declarat marti, pentru News.ro, ca motivarea hotararii Tribunalului Bucuresti nu a fost pana in prezent comunicata municipalitatii. Acestia au precizat ca municipalitatea va ataca cu apel decizia din 10 aprilie.

Si reprezentantii Primariei Sectorului 2 spun ca vor face o cerere de interventie cand dosarul se va judeca in apel.

Sursa foto: Facebook/Parcul Motodrom