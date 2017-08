Procurorul general a precizat ca mesajul procurorilor este coerent si ca ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ii vor fi prezentate mai multe argumente in favoarea opiniei exprimate de acestia. "Avem un mesaj coerent - procurorii nu si-au insusit propunerile prezentate de Ministerul Justitiei pentru ca ele afecteaza si lezeaza independenta justitiei", a avertizat Augustin Lazar, potrivit News.ro.

O prima obiectie a vizat trecerea Inspectiei Judiciare in subordinea Ministerului Justitiei, despre care Lazar a afirmat ca nu este oportuna, respingand si argumentele conform carora in Franta functioneaza acest sistem.

"Una dintre propunerile contestate este trecerea Inspectiei Judiciare de la CSM la MJ, stiind bine ca ministrul Justitiei este numit politic si ar asigura un control deplin asupra magistratilor. O astfel de situatie a fost inainte de 2004 si ne-am intoarce in timp cam mult si nu este bine. Trebuie sa ne asiguram ca Inspectia Judiciara ramane la CSM, care este garantul independentei justitiei", a spus el.

De asemenea, procurorii nu sunt de acord cu modul de numire in functiile de conducere la Ministerul Public propus de ministrul Toader.

"Este recomandarea MCV ca numirile la varful Ministerului Public sa fie prin procedura similara conducerii Parchetului ICCJ. Limiteaza posibilitatea CSM de a selecta dintre candidati pe altcineva decat pe cei propusi de ministru. Ar fi o situatie care nu ar favoriza independenta magistratului", a spus procurorul general.

Infiintarea unei directii pentru cercetarea magistratilor, "propunerea cuiva din exteriorul sistemului"

Procurorii nu sunt de acord nici cu crearea unei directii pentru cercetarea magistratilor.

"In unanimitate, procurorii nu au agreat infiintarea unei asa-zise directii specializate pentru cercetarea magistratilor. Nu a mai auzit nimeni de asa ceva de acum vreo 20-30 de ani, cand in Romania a existat un birou de anchete speciale la Procuratura Generala nereformata, care se ocupa doar de cazurile de coruptie. Nu ne putem imagina ca sutele de mii de reclamatii impotriva magistratilor ar trebui sa vina la Parchetul General pentru a fi procesate intr-o maniera ca acum 30 de ani. Structurile nu se fac pe categorii de persoane. Nimeni nu a auzit de asa ceva”, a spus Lazar.

El a apreciat ca propunerea a fost facuta de "cineva din exteriorul sistemului”, care vrea sa ia obiectul activitatii DNA si sa faca un "experiment oarecare”.

"Nu este in regula. Daca exista obiectii cu privire la modul in care procurorii DNA instrumenteaza anumite cazuri, ele trebuie rezolvate prin selectarea unor procurori mai experimentati, prin cursuri profesionale, prin proiecte de aparare a drepturilor fundamentale ale persoanelor, nu prin desfiintarea unor structuri care au fost infiintate cu bani europeni. Practic, la asta s-ar ajunge: DNA ramane fara obiectul activitatii sale si se infiinteaza o asa-zisa directie contra magistratilor, care nu se stie cine ce va face acolo”, a subliniat procurorul general.

"Ce va fi in continuare cu INM? Vom recruta oameni pe bajbaite"

Referitor la admiterea la INM, Lazar a explicat ca problema celor inca tineri care ies din Institut se poate rezolva in alte moduri, pentru ca altfel se va ajunge sa fie "recrutati oameni pe bajbaite".

”Asta e o problema ce se poate regla prin prisma acordarii unor sarcini de inceput, pe masura puterilor lor. Insa in niciun caz sa nu se distruga matricea culturala a formarii in Institutul Magistraturii. INM e o achizitie la nivel european ce a ajuns din urma dupa cativa ani buni de functionare la un standard european ce ne face cinste. Ce ar insemna daca toti tinerii ce termina acum in toamna sa fie blocati si sa isi gaseasca alte joburi vrand-nevrand? Tinerii la inceput de viata au memorie materiala si odata plecati in alte directii nu ar mai reveni dupa niste ani in randurile magistraturii. Vom gasi, asadar, solutia de carpeala, sa umblam dupa altii. Si mi-e teama ca cineva s-a gandit si la acea solutie, cu peste 18 ani vechime. Ce va fi in continuare cu INM? Vom recruta oameni pe bajbaite”, a spus Lazar.

Intrebat daca i s-a mai intamplat sa studieze proiecte de lege de pe powerpoint, procurorul general a spus ca "omul cat traieste, invata”: "Am o cariera de 35 de ani. Nu mi s-a mai intamplat, dar omul cat traieste, invata. Nu trebuie sa fim indiferenti la aceste lucruri”.

Procurorul general a precizat ca sinteza dezbaterilor cu procurorii va fi trimisa curand ministrului Justitiei.

La intalnirea procurorului general cu reprezentantii procurorilor din tara a fost prezenta si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

Adunarea Generala a procurorilor din DNA a stabilit, luni, prin vot, ca modificarile la legile justitiei in forma actuala reprezinta o forma de presiune asupra activitatii profesionale a procurorilor din Directia Nationala Anticoruptie si au respins cele mai multe dintre propunerile ministrului Tudorel Toader. Procurorii DNA nu au fost de acord cu trecerea Inspectiei Judiciare in subordinea Ministerului Justitiei, cu modificarile referitoare la raspunderea materiala a judecatorilor si procurorilor, cu infiintarea unei directii speciale pentru cercetarea faptelor comise de magistrati si nici cu instituirea unei varste minime pentru candidatii la INM.

