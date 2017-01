Brand-ul romanesc de fashion Murmur este prezent, de astazi, in Galeriile Lafayette din Paris, cel mai cunoscut department store din Franta. Creatiile Murmur vor fi comercializate in cadrul unui pop-up store ce reuneste doar cateva nume care expun la Salon International de la Lingerie (Paris), cel mai important targ din domeniu.

"Este un real pas inainte pentru noi ca deschidere si vizibilitate pe plan international, Galeriile Lafayette fiind unul dintre cele mai cunoscute nume din domeniu. Inca de cand eram studenta am admirat initiativele si expozitiile Galeriilor, iar acum, sa fim printre cele mai inovative brand-uri prezentate consumatorului, mi se pare o onoare si o confirmare a valorii brand-ului.”, spune Andreea Badala, designer-ul si fondatorul Murmur.

Astfel, Lafayette se alatura celorlalte magazine in care Murmur poate fi gasit in marile orase ale lumii, printre care New York, Los Angeles, Tokyo, Geneva, Munchen, Amsterdam, Moscova sau Dubai. In fascinanta cladire de pe Bulevardul Haussmann din Paris au magazine cele mai mari case de moda, printre care Givenchy, Armani, Burberry, DKNY, Lanvin, Karl Lagerfeld.

Murmur a fost lansat in anul 2011 ca un concept unic de pret-a-porter cu influente retro, care integreaza elemente surprinzatoare de lenjerie, adaptate intr-un mod inovativ si feminin in piese purtabile, de zi sau seara.

Vedete consacrate precum Katy Perry, Madonna, Kylie Jenner, Beyonce, Lady Gaga si Fergie au ales sa poarte piese Murmur pentru proiecte renumite sau in cadrul aparitiilor publice. Inca de la inceput, brand-ul s-a bucurat de atentia presei internationale, piesele Murmur aparand in publicatii ca Vogue UK, India, Olanda si Spania, Elle UK, Paper si Brides Magazine.