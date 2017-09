Chiar daca vara a trecut, vremea este inca frumoasa si tocmai potrivita pentru o plimbare cu bicicleta in parc. Sau daca nu esti fan al plimbarilor prin parc, destul de aglomerate uneori, poti sa profiti de vremea placuta de toamna pentru a folosi bicicleta ca mijloc de transport. Indiferent de motiv, daca te gandesti sa faci o noua achizitie, iti prezentam trei biciclete la reducere in oferta eMAG care te vor face sa iesi la miscare.

Beneficiile mersului cu bicicleta sunt multiple, de la relaxare si divertisment, la reducerea riscurilor aparitiei bolilor. Bicicletele sunt in oferta retailerului online eMAG cu reduceri de pana la 60%. Iata trei modele pe care noi ti le propunem:

Bicicleta MTB X-Fact Twist 26"

Bicicleta MTB este o bicicleta de munte pentru adulti si este disponibila in oferta eMAG pe culoare neagra sau rosie. Dotata cu un cadru de tip hardtail cu o dimensiune de 21 inch, este realizata din otel, are un numar de 18 viteze si un diametru al rotilor de 26 inch.

Mai multe detalii despre acest model si pretul bicicletei, redus cu 57%, aici.

Bicicleta MTB FAT Bike Cygnus 26"

Bicicleta de tip Fat Bike pentru adulti Cygnus este dotata cu cadru din aluminiu, de o dimensiune de 17 inch, 18 viteze si un sistem de franare pe disc. De asemenea, modelul se afla in oferta eMAG pe culoarea albastra, cantareste 16 kilograme, iar pretul sau este redus cu 50%. O poti cumpara de aici.

Bicicleta MTB X-Fact Active 26"

Bicicleta MTB este o bicicleta de munte pentru adulti, cu 18 viteze, disponibila in oferta eMAG in doua culori: negru si rosu. Modelul X-Fact Active are un cadru de tip hardtail cu o dimensiune de 19 inch, un diametru al rotilor de 26 inch si cantareste 15,7 kg.

Poti intra aici sa afli mai multe caracteristici tehnice ale modelului si pretul acestuia, redus cu 50%.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.