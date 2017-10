Steve Jobs spunea, in urma cu 22 de ani, ca un singur lucru separa oamenii care isi indeplinesc visele de cei care doar viseaza. Si desi fraza asta nu suna a ceva ce ar fi rostit fondatorul Apple, este un lucru pe care toti am putea si ar trebui sa il facem.

Steve Jobs si-a setat dintotdeauna asteptari mari: si-a provocat angajatii sa lucreze mai mult, mai bine si sa fie mai intreprinzatori – cateodata mai mult decat ar fi crezut ei ca este posibil. Putem spune ca Jobs era o persoana solicitanta. Dar tot el credea foarte mult in puterea de a cere, scrie Inc.com. "N-am gasit niciodata pe nimeni care nu voia sa ma ajute daca i-am cerut ajutor ... Am sunat la Bill Hewlett cand aveam 12 ani. Buna ziua, sunt Steve Jobs, am 12 ani, sunt...