Fan Courier se plaseaza pe primul loc in Top 15 Superbrands editia 2017, cu un salt important fata de editia anterioara a studiului derulat de BDR Associates in parteneriat cu IPSOS. Este pentru a doua oara in istoria de peste 10 ani a Superbrands in Romania, cand in fruntea clasamentului se situeaza un brand romanesc, aceasta performanta a mai fost atinsa doar de Borsec, in editia Superbrands 2011/2012.

Top 15 branduri desemnate Superbrands in Romania pentru anul 2017 include: Fan Courier; Visa; Kober; Decathlon; Lego; Pampers; Humanitas; eMAG; Dedeman; Orbit; Mercedes-Benz; Borsec; olx.ro; Catena; Samsung.

Comertul online, noua dominanta in dezvoltarea afacerilor

Comertul online, aflat pe un trend ascendent si foarte alert in ultimii ani, a propulsat si consolidat in Top 15 Superbrands o serie de branduri tinere precum Fan Courier, eMAG, olx.ro, alaturi de branduri de servicii financiare online, precum Visa (pozitia 2 in Top 15 Superbrands 2017).

In contextul digitalizarii ca directie globala in afaceri, brandurile care au stiut cum sa empatizeze cu prioritatile consumatorului, sa-i intalneasca asteptarile, la momentul si cu mesajul potrivit, au avut de castigat in fidelizarea clientilor. Exemple relevante pot fi Catena, Samsung sau Orbit, care au derulat campanii de marketing si comunicare bine tintite si adaptate specificului segmentelor de consumatori, dar si Decathlon sau Dedeman, cu o prezenta foarte activa pe diferite segmente media online si offline, Dedeman aflandu-se pentru a doua oara in Top 15 Superbrands, consecutiv, in ultimii 3 ani.

Cu o dinamica alerta atat in online cat si in offline, brandurile din sectorul constructiilor au urcat in Top 15 Superbrands 2015 pe pozitii superioare (Koeber – pozitia 3, Dedeman – pozitia 9).

Traditia, sustinuta in paralel de inovatie, conteaza in continuare pentru romani

Branduri cu istorie, precum Borsec, Pampers, Mercedes-Benz, isi pastreaza o prezenta onoranta in Top 15 Superbrands, pentru ca sunt branduri care si-au reconfirmat promisiunile fata de consumatori si au reusit sa tina pasul cu nevoile consumatorilor si cu noile obiceiuri de consum manifestate in piata precum interesul consumatorului roman de a-si imbunatati viata de zi cu zi, dorinta de a investi mai mult in produse de calitate pentru casa, sanatate, calitatea hranei sau ingrijire personala.

Inovatia este unul din atributele principale, pe care consumatorii le asociaza cu statutul de Superbrand in Romania. Tocmai de aceea, printre categoriile economice care au generat cele mai multe branduri cu statut de Superbrands, in acest an se numara echipamentele electrice si electrocasnice, masini, tehnologie, dar si produse din sectoare FMCG, precum ingrijire personala si ingrijirea casei.

De asemenea, calitatea produsului si beneficiile de care se bucura consumatorul prin alegerea unui produs joaca un rol la fel de important ca si pretul. Acest trend incepe deja sa se consolideze ca un atribut al pietei, pe masura ce conditiile economice se amelioreaza (o rata a somajului in descrestere), iar educatia consumatorului cere calitate. Un exemplu relevant il constituie Mercedes Benz care isi pastreaza prezenta in Top 15 Superbrands in aproape fiecare editie Superbrands desfasurata in Romania.

Traditie si inovatie, concept local cu performante de talie internationala

Cultura autohtona de branding isi gaseste tot mai des loc in inimile consumatorilor: regasim de doua ori mai multe brand-uri romanesti eligibile in Top 15, 2016-2017 , in comparatie cu editia 2015/2016. Increderea in brand-urile romanesti uneste generatii si categorii sociale, conturand un nou Top 15 diversficat, care include prezente precum Borsec, eMag, Dedeman, precum si noi aparitii remarcabile: Fan Courier, Kober, Humanitas.

Sectorul constructiilor pare sa fi valorificat ce este mai bun din ambele lumi: o dinamica alerta atat in online, cat si in offline, ce a crescut numarul de branduri eligibile Superbrands 2017 si a adus doi jucatori in Top 15 :#3 – Kober si #9 – Dedeman.

„La prima editie a programului Superbrands Romania, implementat de noi in 2005-2006 ne uitam cu admiratie la Finlanda a carei carte Superbrand era alcatuita in totalitate din branduri de sorginte finlandeza, devenite globale. Ne intrebam atunci, in plin pionierat al programului nostru, daca vom asista vreodata la o asemenea performanta notabila si in Romania. Traim acum acest fenomen efervescent al brandurilor romanesti care urca scara reputatiei impecabile, prin excelenta in branding, dublata de calitate si inovatie. Stim ca sunt branduri nascute in Romania precum Borsec, Dacia sau Ursus a caror notorietate a depasit demult granitele tarii, internationalizandu-se si crescand capitalul de imagine a Romaniei. Brandurile romanesti stralucesc astazi alaturi de branduri internationale consacrate, contribuind in mod egal la cresterea calitatii vietii si trebuie sa le aducem recunoastere,” a spus Catalina Rousseau, Country manager Superbrands Romania.

Profilul noului consumator: generatia in cautarea fericirii

Pretul inceteaza sa mai fie un factor decisiv in relatia dintre consumator si brand, determinanta devinind pasiunea pentru inovatie, preocuparea pentru viitor si implicarea in comunitate. Acelasi trend este transpus si in segmentele ce alcatuiesc Top 15, unde zona de lifestyle, cultura si divertismentul castiga teren, prin prezente precum Humanitas, Lego si Decathlon. Aceste aspecte demonstreaza, inca o data, tranzitia prioritatilor, de la cucerirea scarii sociale si consumerism, la well-being, respectul pentru comunitate, responsabilitate si sustenabilitate, elemente definitorii pentru profilul noului consumator.

Lista brandurilor eligibile pentru statutul de Superbrand a fost obtinuta in baza metodologiei internationale Superbrands care cuprinde doua etape importante. In prima etapa, Consiliul Superbrands, alcatuit din 30 de specialisti in management, marketing, comunicare si branding, a asigurat selectia calitativa a listei de branduri, evaluand 1,223 de branduri din 52 de categorii. Criteriile luate in considerare in procesul de selectie au fost reputatie, incredere, calitate si diferentiere pe piata. In urma acestei selectii, 653 de branduri calificate au fost incluse in cercetarea de piata, realizata de catre Superbrands Romania cu sprijinul Ipsos, pe un esantion reprezentativ de 1.501 de consumatori romani, la nivel urban.Rezultatele finale ale cercetarii reflecta optiunile consumatorilor romani pentru cele 370 de branduri eligibile pentru statutul de Superbrand pe piata din Romania. Lista completa a brandurilor cu statut de Superbrand in Romania pentru programul curent va fi publicata in cartea Superbrands pentru Romania, editia 2017.

Agentia de comunicare strategica si relatii publice BDR Associates-Communication Group a adus programele Superbrands in Romania, deschizand drumul pentru valorizarea brandurilor si a brandingului in piata locala. Incepand din 2005, agentia a dezvoltat 5 editii Consumer Superbrands (2006, 2010, 2012, 2014, 2015) si doua editii Business Superbrands (2007 si 2008) care au oferit statut de Superbrand unui numar de peste 250 de companii, precum si peste 275 de modele de succes in branding si comunicare, publicate in cartile Superbrands pentru Romania. Consiliile Superbrands in Romania au reunit peste 150 de specialisti si profesionisti in management, marketing, comunicare, branding si alte domenii care au adus o contributie valoroasa si decisiva analizand anual, peste 2000 de branduri din care doar aproximativ 15 % primesc statutul de Superbrand.

Organizatia Superbrands opereaza in peste 100 de tari ale lumii, stimuland in mod proactiv, de peste 20 ani, dezvoltarea pietelor locale prin programe specializate de branding si prin publicarea volumelor Superbrands care omagiaza reputatia brandurior, precum si industria comunicarii din fiecare tara in cadrul programelor specializate precum: Consumer Superbrands, Business Superbrands, Cool Brands, e-Brands, Sports Brands, Luxury Brands si altele.

Ipsos Research Romania este parte a grupului francez Ipsos - locul 3 global intre companiile specializate in cercetare de marketing. Compania ofera partenerilor sai solutii de cercetare, bazate pe o varietate de metodologii. Dintre acestea, cele mai utilizate sunt: interviuri asistate de calculator, comunitati online de consumatori, interviuri la raft, grupuri interactive, sondaje telefonice. Masurarea inovatiei, testarea comunicarii in vederea cresterii eficientei campaniilor offline sau online, segmentarea consumatorilor dintr-o multitudine de piete si categorii, consultanta cu privire la strategia marcilor si a cumparatorilor sunt doar cateva din serviciile pe care Ipsos Research le ofera in Romania.