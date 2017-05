Cat de usor este sa construim branduri autentice? In constructia brandurilor, autenticitatea este cel mai puternic instrument de lupta impotriva brandurilor globale. Pe o piata concurentiala, intr-o perioada in care brandurile devin din ce in ce mai competitive, promovarea traditionala, cu precadere advertisingul, trezeste in randul consumatorilor reactii diverse. Astazi, consumatorii sunt expusi unor presiuni mari din partea specialistilor iin marketing si publicitate, miza acestora fiind accesarea produselor si serviciilor existente pe piata, de cele mai multe ori nu la eficienta maximala.

Constructia brandului este primul pas. Comunicarea brandului, cel de-al doilea. Ambele etape sunt la fel de importante, ele completandu-se si fiind interdependente. Astazi, comunicarea de brand se indreapta cu pasi mari si repezi dinspre marketingul traditional catre cel digital, cel din urma urmand sa inglobeze si televiziunea traditionala.

Comunicarea are loc atunci cand consumatorul intalneste brandul, iar comunicarea de brand trebuie sa fie una planificata, si nu una atentatoare. Un proces de branding dureaza intre trei si sase luni, insa procesul poate fi facut in etape si exista companii la inceput de drum care incep cu cateva elemente de branding si continua in timp ce isi dezvolta produsele sau serviciile, investind in branding pe masura ce cresc veniturile sau acceseaza finantari de investitii. Atunci cand lucrezi cu un specialist in comunicare de brand, concepi si desfasori campanii de comunicare pentru a dezvolta reputatia si imaginea brandului tau. Organizezi comunicarea pentru lansarea de produse sau alte evenimente cheie strategice brandului.

Ca antreprenor, este recomandat sa fii intregrat in echipa de comunicare a brandului, infiintezi si animezi comunitati digitale si de social media. Obiectivul tau este de a crea impreuna cu consumatorii un schimb pe diferite teme legate de brand, astfel incat acesta sa fie prezent in social media si pe canale de comunicare de actualitate specifice. Cea mai semnificativa abilitate a ta ar trebui sa fie inclinatia catre relatarea de povesti despre fondare, o sensibilitate puternica fata de universul brandului.

Indiferent de varsta, indiferent de pozitie, indiferent de businessul in care esti, toti oamenii trebuie sa inteleaga necesitatea brandului. Esti conducatorul propriei tale companii si este important sa te auto-promovezi corect.

Brandul personal este cel care expune cu adevarat persoana ta ochilor lumii. Acesta te ajuta sa te diferentiezi intr-o lume in care cei mai multi tind sa fie profesionisti si sa adaugi valoare personalitatii tale. Este, asadar, important sa constientizezi importanta detinerii unui brand unic si original.

O perioada de timp considerabila, doar oamenii care aspirau sa fie celebritati sau personaje politice isi construiau branduri puternice si rezistente. Acum, daca vrei sa fii cu adevarat profesionist in ceea ce lucrezi, brandingul personal este o abilitate esentiala pentru succesul tau.

Daca ai un brand puternic, iti va fi mult mai usor sa ii convingi pe ceilalti sa te cumpere prin faptul ca imaginea ta garanteaza calitatea. Autenticitatea in branding nu este supraevaluata, iar lipsa acesteia afecteaza atat valoarea brandului, cat si credibilitatea sa.

Astazi, atat marketingul, cat si comunicarea de brand trec printr-o transformare.

Comunicarea de brand isi schimba traditionala abordare. De la un proces orientat exclusiv spre nevoile si dorintele consumatorului, devine o industrie in care este nevoie de o abordare mai complexa. Indirect, comunicarea de brand devine direct responsabila de rolul important in societate al unei companii.

Influenta consumatorilor a crescut, iar tinerii din generatia Millennias devin astazi o categorie importanta de consumatori, datorita puterii generate acestora de social media si continutul generat de utilizatori. Pe acest considerent, online-ul depaseste offline-ul, despre care se spune ca este comunicarea de brand a secolului 21.

“Brandurile puternice si autentice reprezinta necesitate, sunt captivante si nu te plictisesc, sunt niste branduri care nu repeta sau reproduc mecanic produse si servicii.”