Dezbaterea, care a durat aproximativ 50 de minute, a avut loc in cadrul sedintei publice de joi, in urma unei adrese trimise Consiliului de Iulia Cristina Iancu, redactor la ziarul Romania Libera, care a solicitat o pozitie oficiala a CNA cu privire la incidentul petrecut pe 13 septembrie, la postul de televiziune B1 TV. La sedinta au fost prezenti in acel moment Florin Gabrea, Valentin Jucan, Orsolya Borsos, Viorel Buda, Monica Gubernat, Lara Georgescu, Radu Herjeu, Dorina Rusu, Rasvan Popescu si Radu Calin Cristea.

Ca raspuns la adresa trimisa de redactorul Romania Libera, CNA a votat sa precizeze ca, intrucat evenimentul s-a petrecut in afara spatiului audiovizual, intr-o pauza, acesta nu intra in atributiile CNA.

Totusi, Valentin Jucan a propus si trimiterea unei scrisori, cu care au fost de acord Valentin Jucan, Orsolya Borsos, Viorel Buda, Radu Herjeu, Dorina Rusu, Rasvan Popescu si Florin Gabrea. Ceilalti membri CNA prezenti in sala au fost impotriva.

”Eu v-as propune sa le trimitem o scrisoare tuturor posturilor de stiri in care sa le scriem articolele referitoare la obligatiile moderatorilor si ale invitatilor, fiindca sunt foarte putine. Sa le trimitem acest text si sa le spunem sa tine cont de ele, fiindca altfel sunt pasibili de a fi sanctionati de CNA in baza acelor articole”, a spus Valentin Jucan, explicand ca a facut propunerea doar pentru posturile de stiri, pentru ca la acestea se gasesc de cele mai multe ori moderatori alaturi de invitati.

Dezbaterea pe acest subiect a fost deschisa de Radu Herjeu, care a declarat in privinta adresei primite de la Romania Libera ca CNA nu poate avea o pozitie oficiala pentru ceea ce se intampla intr-un studio in pauza publicitara.

Dorina Rusu, propunere de intalnire publica cu radiodifuzorii: „Poate ca s-a ajuns aici si pentru ca noi nu am fost destul de fermi in diverse situatii”

De acord cu Jucan, Dorina Rusu a adaugat ca ar putea fi utila o intalnire publica cu toti radiodifuzorii, in care membrii institutiei sa isi exprime si mai clar punctul de vedere. Aceasta propunere nu a fost aprobata, avand doar patru voturi pentru (Viorel Buda, Dorina Rusu, Florin Gabrea si Radu Herjeu) dintre cele sase care ar fi fost necesare in acest sens.

”Nu exista nici un motiv pentru care CNA s-ar implica in aceasta situatie, pentru ca s-a intamplat in pauza, pentru ca moderatoarea, din ce am vazut, a gestionat momentul destul de bine, dar poate ca ar fi momentul sa avem o intalnire cu radiodifuzorii, o intalnire publica. Sa ne intalnim si sa le atragem atentia asupra violentei de limbaj, situatiilor care s-au repetat de-a lungul timpului – nu de tipul acesta, dar au mai fost. Asta a fost ceva care a depasit orice limita. Chiar daca de data aceasta nu este vina moderatorului, postului de televiziune, totusi, cred ca am putea intr-un fel sa contribuim la schimbarea situatiei, sau macar sa ne implicam in gestionarea ei, in asa fel incat sa ne spunem punctul de vedere mai clar fata de radiodifuzori, care, desigur, cunosc legea si stiu ca asa ceva nu e permis”, a spus Dorina Rusu.

Ea a adaugat: ”Poate ca s-a ajuns aici si pentru ca noi nu am fost destul de fermi in diverse situatii, poate ca sa le atragem atentia ca de acum vom fi mult mai fermi, pentru ca banuiesc ca niciunuia dintre noi nu ii convine ca, de fiecare data cand se intampla intr-un studio lucruri de tipul acesta, sa fim blamati”.

Pe de alta parte, Valentin Jucan s-a aratat reticent la posibilul rezultat al unei astfel de intalniri cu radiodifuzorii, despre care a spus ca sunt lipsiti de buna-credinta.

”Eu cred cu tarie in buna-credinta a doamnei Rusu cand face invitatia pentru ca noi sa ne intalnim cu radiodifuzorii. Cred in egala masura in lipsa de buna-credinta a radiodifuzorilor la o astfel de intalnire. Pentru ca am avut o gramada de astfel de intalniri, ba chiar la ultima la care am participat am avut parte si de niste minciuni mizerabile din partea unui director editorial al unui post de televiziune. In ceea ce ma priveste, eu nu mai cred in cuvintele lor, in promisiuni si in absolut nimic in ceea ce ii priveste, fiindca din punctul meu de vedere, singurul lucru care ii preocupa pe acesti oameni, si aici ma refer nu la jurnalisti, nu la toti moderatorii, este ratingul, banii si influenta politica. Asta e ceea ce cred eu ca se intampla in ceea ce priveste televiziunile de stiri”, a spus Valentin Jucan.

El a adaugat ca motivul pentru care s-a ajuns la o astfel de situatie a fost neaplicarea legii de catre Consiliu, de-a lungul timpului.

”Motivul pentru care s-a ajuns la o astfel de situatie si la astfel de prezente in studio iarasi se trage din ceea ce am spus de foarte multe ori – neaplicarea legii de catre acest Consiliu vreme de 10 - 15 ani, macar in ceea ce priveste articolele privind articolele privind obligatia moderatorilor si calitatea invitatilor. Nu exista un articol privind calitatea invitatilor, dar exista articole care vorbesc cu claritate si reglementeaza limbajul permis intr-o emisiune. Daca acest Consiliu, si nu ma refer la aceasta configuratie, ci Consiliul de-a lungul timpului, ar fi dat sanctiunile pe masura, atunci posturile de televiziune s-ar fi uitat de doua-trei ori pe cine invita intr-un studio”, a explicat el.

Jucan a mai spus: ”Atunci cand inviti personaje pe care le vedem mai tot timpul, despre care stii ca au limbaj colorat, fac rating. Eu cred ca sunt invitate aceste persoane din doua motive – ori fiindca fac rating, prin atitudine si limbaj, ori pentru ca aduc servicii politice postului respectiv. In acest caz, pe care il discutam acum, a fost un astfel de lucru. In sensul ca atunci cand ii chemi pe acesti doi oameni si ii pui fata in fata, te cam astepti la o anumita coloratura a emisiunii. E adevarat ca nu te astepti la ceea ce a iesit”.

Valentin Jucan: „B1 TV a avut dreptate sa difuzeze imagini din timpul conflictului care a avut loc in pauza”

Valentin Jucan a mai spus ca este de parere ca B1 TV a avut dreptate sa difuzeze imagini din timpul conflictului care a avut loc in pauza, pentru ca acesta s-a petrecut intre un fost purtator de cuvant si un parlamentar.

”Am vazut discutiile aparute in spatiul public imediat dupa acel moment, am vazut ca la un moment dat incepusera sa fie pusa in discutie o eventuala culpa a postului, moment in care postul a difuzat, pe buna dreptate zic eu, inregistrarile, fiindca e vorba de un fost purtator de cuvant si un parlamentar. Deci eu cred ca postul de televiziune, pe de o parte, a respectat chestiunea de interes public si pe de alta parte s-a aparat in spatiul public”, a explicat el.

Florin Gabrea acuza B1 TV pentru difuzarea imaginilor cu conflictul: ”A fost tot o cadere pe toboganul tabloidizarii si al senzationalismului”

Pe de alta parte, Florin Gabrea a spus ca ar sanctiona postul B1 TV pentru difuzarea imaginilor cu conflictul, care a reprezentat ”o cadere pe toboganul tabloidizarii si al senzationalismului”.

”Dupa opinia mea, greseala maxima a postului B1 TV este ca s-a dat cu buna stiinta, voluntar, secventa de bataie urmarita de camerele de supraveghere. Pentru asta, sincer sa fiu, as amenda, as sanctiona postul B1 TV. Pentru care motiv trebuie sa dai o secventa de bataie in direct? Pentru ce? Pentru ca in felul acesta tu ai obtinut niste audiente daca tu ai anuntat – noi vom da aceasta emisiune. Deci a fost tot o cadere pe toboganul tabloidizarii si al senzationalismului”, a spus el.

Dorina Rusu a intervenit in discutie, precizand ca exista reclamatii inregistrate la CNA in privinta secventelor care au fost difuzate ulterior, acestea urmand sa fie discutate in cadrul unei sedinte publice, cand acestea vor urma pe ordinea de zi.

Orsolya Borsos propune amendarea fiecarui derapaj viitor, pentru rezolvarea situatiei pe termen lung

Orsolya Borsos a spus ca nu stie daca o intalnire cu radiodifuzorii ar avea vreun rezultat, o solutie pe termen lung putand fi consecventa in aplicarea sanctiunilor.

”Legat de violenta de limbaj sau ceea ce se petrece pe micile ecrane, este foarte sever din punctul meu de vedere si sunt consecinte si in afara ecranelor – cum este si cazul B1 TV sau cum a fost isteria antimaghiara vara asta si ne-am trezit la Cluj cu batai de la ultrasi si asa mai departe. Nu stiu daca o intalnire amicala sau nu, informala, sa zic asa, poate sa dea un rezultat. Eu cred ca trebuie sa amendam de fiecare data aceste derapaje, si atunci, daca noi suntem consecventi in a da amenzi la fiecare televiziune care face asa ceva, atunci poate o sa avem o schimbare”, a spus ea.

In cadrul discutiilor, Valentin Jucan, a precizat, la randul sau, ca este necesara aplicarea mult mai severa a articolelor care tin de limbaj, de obligatiile invitatilor si de cele pe care le au moderatorii.

Radu Herjeu, despre scrisoare si propunerea de intalnire: „Frectie la piciorul de lemn”

Radu Herjeu a spus ca, din punctul sau de vedere, cele doua propuneri ale colegilor sai nu ar genera rezultatul dorit, pentru ca radiodifuzorii fac anumite derapaje cu buna stiinta.

”Scrisoarea asta este tot o frectie la picior de lemn, cum ar fi si intalnirea propusa de doamna Rusu. Pentru mine, de doi ani si jumatate, este foarte clar ca radiodifuzorii nu sunt niste pierduti in ceata si trebuie CNA sa le arate incotro e lumina. Ei stiu foarte bine unde e lumina, ce prevede legea audiovizualului. Ei isi invita cu buna stiinta anumite personaje, abordeaza anumite subiecte intr-un anumit fel cu buna stiinta, de multe ori isi fac calcule inainte – cam ce amenda ar putea lua si ce profit ar putea avea din emisiunea respectiva”, a spus el.

Radu Herjeu a adaugat ca nu si-ar dori sa fie adoptata o masura in beneficiul imaginii CNA, ci ca solutia ar fi aplicarea sanctiunilor cu strictete.

”Nu mi-as dori sa facem asta doar pentru imaginea CNA, sa dam senzatia ca facem si noi ceva. Eu sunt de acord cu Orsolya Borsos – daca vrem sa facem ceva, haideti sa incepem sa sanctionam asa cum trebuie derapajele, xenofobiile, rasismele si asa mai departe, care din punctul meu de vedere sunt mult mai grave decat un cuvant aruncat aiurea, pentru ca pe termen lung au o influenta mult mai mare asupra societatii. Intre noi fie vorba, nimeni nu se astepta ca Mirel Palada sa dea cu senatorul de masa. Mirel Palada este un tip foarte acid in vorba. Nu este cunoscut si nimeni nu a spus despre el vreodata ca ar fi facut vreun gest de violenta, public sau privat. Sincer, pentru mine a fost o mare surpriza vazandu-l in ce hal si-a iesit din sarite”, a incheiat el.

