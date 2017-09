Comisiile de cultura ale Parlamentului au validat-o in unanimitate pe Doina Gradea pentru postul de director general interimar al televiziunii publice, pentru un mandat de sase luni, scrie News.ro.

Doina Gradea a lucrat timp de doua decenii in cadrul Pro TV, pana in 2014, cand a parasit grupul ca urmare a despartirii lui Adrian Sarbu de CME. Si-a inceput cariera la Pro TV ca asistenta personala a lui Adrian Sarbu in 1995 , iar ulterior a devenit director de corporate affairs pana in 2004 cand a condus Pro TV International.

Din 2014 s-a alaturat TVR, iar anul trecut a fost validata ca membru propus de PSD in Consiliul de Administratiei al SRTV condus de Irina...