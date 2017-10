Solicitarea societatii SC Telecontent Production SRL Iasi pentru RTR din Iasi a fost respinsa de toti cei opt membri CNA prezenti la sedinta, potrivit News.ro.

”CNA live: un cartof fierbinte pe masa consiliului: solicitarea unui post din Republica Moldova (care retransmite programe rusesti) de a obtine o licenta si la Iasi. Nu-mi place sa fac procese de intentie. Si, sincer, cred ca nu ar fi deloc daunator un post care sa difuzeze seriale si filme rusesti. Dar nu exista garantia ca se vor limita la asta”, a comentat membrul CNA, Radu Herjeu, pe pagina sa de Facebook.

Dorina Rusu le-a spus reprezentantilor societatii prezenti la sedinta CNA ca postul de televiziune omonim din Republica Moldova a fost amendat de mai multe ori de autoritatea care reglementeaza mediul audiovizual din aceasta tara, in special pentru propaganda ruseasca.

Un reprezentant al societatii a subliniat faptul ca solicita o licenta pentru un post nou, precizand ca RTR este un post ”apolitic”.

”Suntem un post apolitic. Noi cerem licenta pentru RTR Iasi, care o sa vina cu un program nou, content (continut, n.r.) nou, va fi un canal filmat si impachetat la iasi. Ma refer la noutati. In rest, matinal si divertisment o sa facem sigur, tot in Romania”, a spus acesta.

Radu Herjeu a explicat in timpul sedintei ca CNA poate acorda o licenta audiovizuala pentru o perioada de noua ani si ca nu are mijloace pentru a retrage aceasta licenta in cazul in care s-ar dovedi ca un post face propaganda.

Herjeu a subliniat si faptul ca cele doua posturi – RTR din Republica Moldova si RTR din Iasi, ar urma sa aiba aceiasi patroni. ”Vorbim de aceiasi patroni, de aceiasi oameni care vad mass-media in acelasi fel. Nu vad de ce la Chisinau ar vedea-o asa si in Romania sa spuna ca nu mai fac propaganda ruseasca. Patronul dumneavoastra intra pe teritoriul UE, unde lucrurile sunt putin altfel decat la Chisinau, motiv pentru care, probabil, Chisinaul nici nu e in UE”, a mai spus Radu Herjeu.

