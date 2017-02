Anul 2017 a inceput bine pentru majoritatea investitiilor, actiunile companiilor romanesti iesind cel mai mult in evidenta. Cititi in continuare cat ar fi castigat o persoana care la finalul anului trecut ar fi depus 10.000 de lei in intr-un depozit bancar, sau i-ar fi investit in actiuni romanesti, aur, euro sau petrol