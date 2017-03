Primele doua luni ale anului in pietelor financiare au fost de acomodare cu noua presedintie a SUA si de pregatire a valului de alegeri in Europa. 2017 va fi, cu siguranta, un an interesant si fiecare investitor sau trader trebuie sa fie atent la ce se intampa in lume. Am identificat, impreuna cu Silvia Gabor, analist la XTB Romania, cinci momente importante care vor influenta pietele financiare in perioada urmatoare, la emisiunea Profesionistii in Investitii.