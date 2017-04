Primele trei luni din 2017 au fost excelente pentru persoanele care au mizat pe actiunile companiilor romanesti tranzactionate pe bursa, acestea urcand in medie cu 14%. Evolutia foarte buna a pietei de capital s-a vazut si la nivelul fondurilor mutuale, trei dintre acestea aducand castiguri de peste 10% in perioada ianuarie – martie. Cititi in continuare cum arata topul celor mai performante fonduri romanesti.